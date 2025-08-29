Säkerhetshandläggare till Häktet Huddinge
Kriminalvården, Häktet Huddinge / Säkerhetsjobb / Huddinge Visa alla säkerhetsjobb i Huddinge
2025-08-29
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Häktet Huddinge i Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om häktet Huddinges verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/huddinge/#verksamhet
Verksamhetsområde Huddinge omfattar säkerhetshäktet Huddinge och häktesfilialen Nacka. Ca 180 medarbetare och tio chefer förvaltar, leder och utvecklar en verksamhet som tar emot drygt 190 häktade. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även administrativ personal, sjuksköterskor och vakthavande befäl m fl. För de intagna finns möjlighet till sysselsättning i praktisk arbetsträning, studier och annan strukturerad verksamhet. Till häktet Huddinge tar du dig enkelt med tåg och ett par minuters promenad från Flemingsbergs station. Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
I rollen som säkerhetshandläggare arbetar du till stor del med uppföljning av det säkerhetsrelaterade arbetet. Du ingår i den lokala säkerhetsorganisationen och kommer att arbeta både administrativt och operativt med säkerhetsrelaterade frågor. Du kommer att ha en rådgivande funktion inom säkerhet gentemot ledningsgruppen och arbetsgrupperna samt delta i säkerhetsforum både internt och externt. I rollen som säkerhetshandläggare arbetar du till stor del med att utreda och analysera frågor inom säkerhetsområdet. Du kommer arbeta brett och dina arbetsdagar ser olika ut beroende på verksamhetens behov. Som säkerhetshandläggare kommer du att planera, genomföra och följa upp arbete inom säkerhetsområdet för att bistå avdelningarna i sitt uppdrag men även hålla i möten och kompetensutveckling för verksamheten.
I rollen kommer du bland annat att:
• Upprätta lokala arbetsrutiner och lokala anvisningar för säkerhetshandboken
• Vara lokal ISAP-samordnare samt genomföra analyser av ISAP-rapportering (incidentrapportering)
• Genomföra tillsyn och kontroll inom verksamhetsområdet avseende säkerhetsarbete i samarbete med ledningen samt delta i kvalitetssäkringen av säkerhetsarbetet
• Introduktion av nyanställda gällande säkerhetsrelaterade områden
• Administrera säkerhetsutrustning
• Ha ett nära samarbete med Kriminalvårdens underrättelsetjänst och även häktets kontrollgrupp Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är avgörande. Som säkerhetshandläggare är det viktigt att du har stark förmåga att planera, organisera och prioritera arbetsuppgifter på ett strukturerat och effektivt sätt. Du har också förmåga att växla mellan strategiska och operativa frågor, ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar dina prioriteringar när det behövs. Du har en god initiativförmåga, kan arbeta självständigt och i grupp uttrycker dig tydligt och strukturerat och har god analytisk förmåga när det gäller språklig och kommunikativ förståelse. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt fokuserar på rätt saker.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig
• Genomförd grundutbildning i Kriminalvården
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete från Kriminalvårdens verksamhet eller annan del av rättsväsendet
• Kunskap och erfarenhet inom områdena ISAP, SBA, Q-säk, informationssäkerhet, narkotikaarbete, säkerhetshandboken, och teknisk- fysisk säkerhet
• Erfarenhet av intern och extern samverkan samt god kännedom om samverkande myndigheters uppdrag
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att ha arbetat säkerhetsrelaterat i statlig tjänst eller offentlig sektor
• Genomfört Kriminalvårdens interna säkerhetsutbildningar inom tex incidentledning/övningsverksamhet och vakthavande befälsutbildning
• Erfarenhet av utbildningsverksamhet inom Kriminalvården
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273489". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Häktet Huddinge Kontakt
Rekryteringsspecialist
John Jansson john.jansson@kriminalvarden.se Jobbnummer
9481628