Säkerhetshandläggare Till Fmtis Systemförvaltningsenheten
Försvarsmakten / Säkerhetsjobb / Enköping Visa alla säkerhetsjobb i Enköping
2025-10-10
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
På Försvarsmakten har du möjligheten att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder varierande och spännande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, värdeskapande team och en balans mellan arbetsliv och privatliv.
Om Systemförvaltningsenheten och staben
Systemförvaltningsenheten (SFE) är en enhet under Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) där SFE förvaltar och utvecklar Försvarsmaktens IT-system. Vårt huvudsakliga uppdrag är att säkerställa systemens drift och att dess information är säker, riktig och tillgänglig för att på så sätt bidra till Försvarsmaktens operativa förmåga.
Staben på Systemförvaltningsenheten består av stabsfunktioner inom bland annat administration, säkerhet, ekonomi, produktionssamordning, arbetsmiljö, logistik, HR och övningsverksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda säkerhetstjänsten inom enheten
• Leda och samordna säkerhetsmännen inom enheten
• Leda och samordna genomförandet av utbildning av enhetens personal avseende säkerhetstjänst
• Leda och samordna intern kontroll av säkerhetsskyddet vid enheten
• Stötta med säkerhetsprövningar av personal
• Samverka med övriga aktörer inom enhetens geografiska område
• Signalskyddshantering
• Ta fram säkerhetsskyddsanalyser, befattningsanalyser och genomföra säkerhetsskyddsplanering
• Delta vid stabsarbete med övriga funktionsföreträdare i enhetens stab
Du ingår i enhetsstaben vilken bland annat har till uppgift att säkerställa att säkerhetsskyddet på myndigheten upprätthålls. Vi arbetar efter säkerhetsskyddslag, säkerhetsförordning samt Försvarsmaktens föreskrifter.
Arbetet kan innebära resor.
Kvalifikationer
• Gymnasieexamen samt eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet, t ex KHS (Kurs handläggare säkerhetstjänst inom Försvarsmakten) eller utbildning till säkerhetssamordnare/säkerhetshandläggare/säkerhetschef, eller motsvarande som arbetsgivaren anser likvärdig.
• Tidigare tjänstgöring i säkerhetsorganisation inom Försvarsmakten alternativt säkerhetsorganisation vid annan myndighet eller organisation.
• Kunskap om säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och motsvarande lagstiftning.
• Svenska och engelska i tal och skrift.
• Körkort behörighet B.
Personliga egenskaper
Du har lätt för att samarbeta med andra och skapa förtroende. Du tar egna initiativ och kan självständigt driva ditt arbete i mål. Du är ordningsam, noggrann och säkerhetsmedveten. Du har lätt för att anpassa dig, vara flexibel och lyhörd. Det är viktigt att du har en analytisk förmåga och är strukturerad i ditt arbete. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och att vi bedömer att du kommer att passa in i befintligt arbetslag.
Meriterande
• Signalskyddsutbildning.
• Säkerhetsprövningserfarenhet.
• Säkerhetsofficerskurs (SOK).
• Grundläggande militär utbildning.
Övrigt:
Arbetsort Enköping.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som f n inte är anställd inom FM.
Upplysningar:
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Åsa Eriksson.
Fackliga företrädare:
SACO Agneta Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås genom växeln: 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9550876