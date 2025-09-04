Säkerhetshandläggare till Anstalten Mariefred
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR / Säkerhetsjobb / Strängnäs Visa alla säkerhetsjobb i Strängnäs
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområdet Mariefred består av en anstalt med 92 platser i säkerhetsklass 2. I vårt verksamhetsområde är vi ca 90 medarbetare och sju chefer. Tillsammans arbetar vi för att bryta den onda cirkeln och med samhällsskyddet. Vår verksamhet präglas av rättssäkerhet och vårt uppdrag att göra samhället säkrare och tryggare. Vi tror på möjlighet till förändring hos varje klient och ger förutsättningar för andra möjligheter.
Läs mer om anstalten Mariefreds verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-till-oss/verksamhet/anstalt/mariefred/#verksamhetPubliceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som säkerhetshandläggare har du en central roll i verksamhetens säkerhetsorganisation och ansvarar för att följa, följa upp och analysera det vardagliga säkerhetsarbetet och incidenter som inträffar. Du ansvarar även för att förbättra och effektivisera säkerhetsarbetet enligt gällande regelverk. Rollen som säkerhetshandläggare på Anstalten Mariefred innefattar handläggning av tillstånd för besök och telefoni. I befattningen ingår även kvalitetssäkring samt revideringar av lokalt regelverk, transportplanering, säkerhetsbedömningar, placering av klienter och ansvar för anstaltens narkotikaarbete. Därmed har du en övergripande bild av hur det ser ut på anstalten vad gäller beläggning och konstellationer för att kunna ta ställning till placering och eventuell förflyttning av klienter. Likväl ingår det att samarbeta med säkerhetsavdelningen på huvudkontoret, polismyndigheten och andra aktörer i rättskedjan.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person med en god förståelse för människors olika förutsättningar och att vara anpassningsbar till ändrade omständigheter. Vi ser även att du tar initiativ, sätter igång processer och uppnår resultat genom att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är analytisk och gör korrekta avvägningar och har förmåga att väga samman komplex information med olika typer av hänsynstaganden. Du kan skapa nya kontakter samt underhåller befintliga relationer. I och med att rollen innebär en samverkan mellan olika aktörer inom rättskedjan krävs det att du har en bra samarbetsförmåga och kan kommunicera på ett tydligt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Godkänd kriminalvårdsutbildning
• Aktuell arbetslivserfarenhet inom kriminalvården
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Kriminalvårdens interna säkerhetsutbildningar tex incidentledning och vakthavande befälsutbildning
• Erfarenhet av att tidigare arbetat som säkerhetshandläggare eller annan erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant och likvärdig
• Erfarenhet och kunskap om ISAP, narkotikaarbete, säkerhetshandboken, transportplanering samt placeringar inom anstalt och/eller häkte
• Kunskap inom aktuell lagstiftning
• Universitets- eller högskoleutbildning med inriktning säkerhet eller annan utbildning/erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant och likvärdig
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
