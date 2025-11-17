Säkerhetshandläggare till anstalten Kristianstad
Kriminalvården, Anstalten Kristianstad / Kriminalvårdarjobb / Kristianstad Visa alla kriminalvårdarjobb i Kristianstad
2025-11-17
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Kristianstad i Kristianstad
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kristianstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kristianstad/#verksamhet
Verksamhetsområde Kristianstad är en del av Kriminalvårdens region Syd och omfattar f n anstalten Kristianstad, belägen ca 10 km söder om Kristianstad. I dagsläget har den anstalten ca 145 intagna och 120 anställda. Vi står under en omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Inom några år beräknas den nya anstalten Vä ha plats för ca 600 intagna och ha 500 anställda. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare mfl.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som säkerhetshandläggare är du underställd en kriminalvårdsinspektör och ingår i den lokala säkerhetsorganisationen. Arbetet omfattar både administrativa och operativa säkerhetsrelaterade frågor. Du kommer att ha en rådgivande funktion inom säkerhet gentemot ledningsgruppen och övriga arbetsgrupper samt delta i säkerhetsforum både internt och externt.
Vi söker dig som har förmåga att tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på omvärlden. Du kan växla mellan strategiska och operativa frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar till detta. Du har initiativförmåga som innebär att du kan arbeta självständigt men även tillsammans med andra och uppnår resultat i komplexa frågor som kan uppstå i ditt dagliga arbete.
I rollen som säkerhetshandläggare arbetar du till stor del med uppföljning och kvalitetssäkring av det säkerhetsrelaterade arbetet. Du planerar, genomför, följer upp och registrerar säkerhetsarbetet och har samordnande roll på verksamhets-området.
I rollen kommer du bland annat att:
* upprätta lokala arbetsrutiner och lokala anvisningar för säkerhetshandboken.
* vara lokal ISAP-samordnare (inrapporteringssystem).
* genomföra tillsyn och kontroll inom verksamhetsområdet avseende säkerhetsarbete i samarbete med ledningen.
* samordna arbetet med systematiskt brandskyddsarbete.
* ansvara för de lokala säkerhetsmötena.
* ansvarar för beställning, förvaring samt inventering av säkerhetsutrustning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning med inriktning säkerhet alternativt annan utbildning eller erfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig.
* Genomförd och godkänd kriminalvårdsutbildning.
* Dokumenterad erfarenhet av områdena SBA, informationssäkerhet, teknisk/ fysisk säkerhet, lokala instruktioner och rutiner.
* Mycket goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift.
* God datorvana.
* B-körkort.
Det är meriterande om du har:
* Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor i Kriminalvården.
* Relevanta språkkunskaper.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289788". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Kristianstad Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Björn Lindau 044-246510 Jobbnummer
9606855