Säkerhetshandläggare mot fysisk säkerhet
Polismyndigheten / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Som säkerhetshandläggare med inriktning mot fysisk säkerhet kommer du att arbeta med verksamhets- och säkerhetsskyddsärenden på regional nivå, där de flesta ärenden aver PO Sörmland. I uppdraget ingår att ge stöd, rådgivning och att vara kravställare i frågor som rör framförallt fysisk säkerhet. Säkerhetsavdelningen, region Öst består av 13 medarbetare samt en arbetsledande regional säkerhetschef. Det förekommer resor i tjänsten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kravställningar inom fysisk säkerhet i såväl stora som små lokalprojekt inkl nyproduktion
Kravställningar avseende passersystem, larmstyrning och kameraövervakning
Säkerhetsskydds- och verksamhetsskyddsanalyser vid t ex ny- och ombyggnation
Incidenthantering
Arbete med säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)
Representera säkerhetsavdelningen internt och externt
Delta i nationella projekt inom polismyndighetenPubliceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Akademisk examen relevant för tjänsten
Annan för tjänsten relevant erfarenhet eller utbildning
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, då arbetet kräver att du kan författa myndighetsbeslut och skrivelser
B-körkort då resor förekommer i tjänsten
Svenskt medborgaskap
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även:
Är insatt inom de lagar och förordningar som reglerar säkerhetsskyddsområdet
Har dokumenterad erfarenhet av säkerhetsrelaterat arbete
Har erfarenhet av bygg- eller projektledning och/eller projektering
Har erfarenhet av projektledning inom el-/teleteknik med inriktning kamera, larm och inpassering i om och nybyggnation
Har erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen behöver du vara självständig med en god förmåga att tolka, utvärdera och hantera komplex och skyddsvärd information och utifrån det kunna göra urval och prioriteringar. Du är noggrann med hög integritet, är trygg i dig själv och litar på din egen förmåga i att göra bedömningar, driva processer och ta eget initiativ.
Har förmåga att tempoväxla för att lösa avdelningens uppdrag.
Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du har en mycket god kommunikativ förmåga. Vidare är du en flexibel lagspelare som har lätt för att samverka med andra på ett smidigt sätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Under din introduktion kommer du tilldelas en mentor vid säkerhetsavdelningen.
Har du frågor om uppdraget eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Helena Håkansson 010-56 67053 alt mail: helena.hakansson@polisen.se
Eller ansvarig HR-konsult:
Pamela Vongaribo, pamela.vongaribo@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, telefon: 010-563 87 10
SACO, nås via e-post: saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, telefon: 010-561 66 27
ST Inom Polisen, st.inom-polisen@polisen.se
Övrig information
Beskrivning av arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en säkerhetshandläggare med inriktning mot fysisk säkerhet som är självständig och initiativrik till vårt team i polisregion Öst med placering i Östergötland. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete kommer bidra till att öka säkerheten och tryggheten för alla anställda och för att polismyndigheten ska kunna bedriva ett offensivt brottsbekämpande arbete.
Säkerhetsavdelningen består av tio enheter, varav åtta har ett operativt ansvar direkt mot polisregionerna och avdelningarna. Säkerhetsavdelningen, region Öst ansvarar för säkerhetsfrågor mot polisregion Öst och Nationellt forensiskt centrum. Säkerhetsavdelningen hanterar arbetsområden som omfattar skydd av fysiska lokaler inkl SUA, medarbetarskydd, personalsäkerhet och informationssäkerhet. Avdelningen ansvarar även för signalskydd och arbetsledning av bevakningsuppdrag.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Anställning: Handläggare
Placeringsort: Eskilstuna, Strängas, Nyköping, Katrineholm, Norrköping, Linköping.
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Handläggare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
Akademisk examen relevant för tjänsten?
Annan för tjänsten relevant erfarenhet eller utbildning?
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, då arbetet kräver att du kan
författa myndighetsbeslut och skrivelser?
B-körkort då resor förekommer i tjänsten?
Svenskt medborgaskap?
Meriterande:
Vilken placeringsort är du intresserad av?
Är insatt inom de lagar och förordningar som reglerar säkerhetsskyddsområdet?
Har dokumenterad erfarenhet av säkerhetsrelaterat arbete?
Har erfarenhet av bygg- eller projektledning och/eller projektering?
Har erfarenhet av projektledning inom el-/teleteknik med inriktning kamera, larm och inpassering i om och nybyggnation?
Har erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)?
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 10 September. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A518.587/2025 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten Jobbnummer
9485879