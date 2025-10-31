Säkerhetshandläggare med inriktning personalsäkerhet
2025-10-31
Säkerhetsenheten, Utrikesdepartementet
Har du erfarenhet av säkerhetsskydd och personalsäkerhet och vill använda din kompetens i ett uppdrag som verkligen gör skillnad? Hos oss får du möjlighet att bidra till Sveriges säkerhet i en verksamhet som ställer höga krav på omdöme, struktur och integritet. Du blir en viktig del av det systematiska säkerhetsskyddsarbetet inom Regeringskansliet och Utrikesdepartementet (UD).
Som säkerhetshandläggare vid UD:s säkerhetsenhet (UD SÄK), med inriktning personalsäkerhet, är ditt huvuduppdrag att säkerställa att personer som deltar i UD:s verksamhet är lojala mot Sveriges säkerhet och i övrigt pålitliga ur säkerhetssynpunkt. Du ansvarar för samtliga delar inom personalsäkerhet, såsom grundutredning, registerkontroll- och viss annan administration, uppföljning och utbildning i säkerhetsskydd. Du samverkar med andra funktioner i Regeringskansliet och vid andra myndigheter, och du stödjer utrikesrepresentationens chefer genom exempelvis metodutveckling och incidentutredning. I mån av tid kan du även komma att bidra i andra delar av UD SÄK:s uppdrag.Publiceringsdatum2025-10-31Bakgrund
Du har för arbetsuppgifterna relevant akademisk examen, polisexamen eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom säkerhetsskydd och personalsäkerhet och du har kunskap om lagar och regelverk som styr arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med övriga kompetensområden inom säkerhetsskydd. Vi ser det även som meriterande med dokumenterade kunskaper i utredningsmetodik och/eller intervjuteknik, samt erfarenhet av arbete med samverkan och dialog i en större organisation.
Goda kunskaper i både svenska och engelska, både tal och skrift är ett krav.
Dina egenskaper
Som handläggare vid säkerhetsenheten förväntas du vara självgående och ha förmåga att självständigt hantera ärenden inom ditt ansvarsområde. Du strukturerar ditt arbete, driver det framåt och anpassar dig snabbt och dynamiskt till skiftande förutsättningar. Med gott omdöme och hög integritet hanterar du komplex och skyddsvärd information på ett betryggande sätt. Du ser dig som en del av helheten och bidrar aktivt till både din egen och andras arbetsmiljö. Att skapa och upprätthålla goda relationer är en förutsättning för tjänsten, liksom förmågan att samarbeta prestigelöst och uthålligt. Du ställer dig inte utanför problem, utan bidrar till lösningar och gemensamma resultat.Övrig information
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder kontakta David Hughes eller Harriet Pedersen vid UD:s säkerhetsenhet när det gäller innehållet i tjänsten. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Sofia Tillfors. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Även fackliga kontaktpersoner för UPF (Saco) och för ST-UD nås via Regeringskansliets växel.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 20 november 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.
