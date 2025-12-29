Säkerhetshandläggare med inriktning informationssäkerhet
2025-12-29
Enheten för informations- och personalsäkerhet, Sektionen för informationssäkerhet och signalskydd, RK Säkerhet, Förvaltningsavdelningen
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig del av det systematiska säkerhetsarbetet i Regeringskansliet? Har du erfarenhet av arbetet med informationssäkerhet i en större organisation och är van vid att arbeta på både strategisk, taktisk och operativ nivå? Som medarbetare hos oss får du ett uppdrag där du bidrar till Sveriges säkerhet genom att arbeta med frågor som rör informationssäkerhet i Regeringskansliet.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som säkerhetshandläggare informationssäkerhet har du en central roll där du främst arbetar med inriktning Nato och fastighetsnära informationssäkerhet. Det handlar bland annat om att arbeta med analys, normering och uppföljning, samt med samordning inom informationssäkerhetsområdet.
Du arbetar även med kravställning av åtgärder för att upprätthålla informationssäkerheten i fastighetsuppdrag. I rollen ingår även att vidareutveckla metodik och arbetsformer inom området och du stöder även sektionens övriga kompetensområden. Du deltar aktivt i det systematiska arbetet för att utveckla säkerhetsskyddet inom Regeringskansliet. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig del av Regeringskansliets säkerhetsarbete.
Läs mer om vår verksamhet på: www.regeringen.se.
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot säkerhet, risk- och krishantering eller annan lämplig utbildning inom säkerhetsområdet i kombination med arbetslivserfarenhet som är relevant för befattningen. Vidare har du några års aktuell erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, både på taktisk, strategisk och operativ nivå och har arbetat med informationssäkerhet på ett systematiskt och riskbaserat sätt. Du har även erfarenhet av projektarbete i stora projekt genom deltagande i projektgrupper. Vi ser även att du har kunskap om de lagar och förordningar som styr säkerhetsskyddet i Sverige.
Det är meriterande om du har för tjänsten relevant projektledarutbilning samt om du har erfarenhet av arbete med Nato ur ett säkerhetsperspektiv. Det är även meriterande om du har grundläggande utbildning i Natos informationshantering.
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Vi ser även att du är tydlig och har förmåga att utbilda och skapa förståelse för informationssäkerhet på flera nivåer och i olika målgrupper. Gott omdöme är en central egenskap, då vi ser att du har förmåga att på ett betryggande sätt hantera en större mängd skyddsvärd information.
Läs mer på: Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Tjänsten är en eller flera tillsvidareanställningar med sex månaders provanställning som start. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder kontakta Mikael Palmgren som är sektionschef på 08-405 31 38. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Siri Hågefalk på 08-405 87 83. Frågor om tjänsten kan ej besvaras 29:e december till 1:a januari. Fackliga kontakter är Johan Strokirk för Saco Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19:e januari 2026.
Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.
