Säkerhetshandläggare med fokus på informationssäkerhet
Statens Jordbruksverk / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2025-12-19
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Säkerhetsenheten är placerad på verksamhetsstödsavdelningen och tillkom som ny enhet vid årsskiftet. Avdelningen samlar utöver säkerhetsenheten våra stödjande funktioner: HR, kommunikation, ekonomi, djurregister, service, kundtjänst och rättsenheten. Vi välkomnar dig till en nyskapad enhet där vi lär av varandra och ständigt utvecklas för att möta myndighetens behov.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
Vill du använda din kompetens inom informationssäkerhetsområdet för att bidra till ett mer robust Sverige?
Säkerhetsenheten på Jordbruksverket ansvarar för myndighetens säkerhets-, signalskydds- och säkerhetsskyddsfrågor. Nu söker vi en säkerhetshandläggare som vill bidra till att stärka och utveckla Jordbruksverkets arbete med informationssäkerhet. Som säkerhetshandläggare på säkerhetsenheten kommer du tillsammans med enhetens övriga medarbetare och informationssäkerhetschefen arbeta med att planera, genomföra och följa upp myndighetens informationssäkerhetsarbete. Rollen är både strategisk och operativ och innebär nära samverkan med verksamheten, IT-organisationen och andra stödfunktioner.
I rollen som säkerhetshandläggare kommer du inom informationssäkerhetsområdet bland annat att planera, genomföra och följa upp informationsklassningar, riskanalyser och utbildningar. Du kommer även som anställd på säkerhetsenheten få arbeta med säkerhetsskydd, beredskapsarbete, signalskydd och övriga säkerhetsfrågor inom verksamheten.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
* planering, genomförande och uppföljning inom informationssäkerhetsområdet
* operativt arbete inom myndighetens säkerhetsområde med huvudfokus på informationssäkerhet
* planering och genomförande av utbildningar inom informationssäkerhetsområdet
* säkerhetsenhetens övriga arbetsuppgifter, bland annat säkerhetsskydd, beredskapsarbete, signalskydd, informationssäkerhet och övriga säkerhetsfrågor i verksamheten.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som säkerhetshandläggare ser vi att du är trygg i din yrkesroll och har en positiv och prestigelös attityd. Du arbetar självständigt och strukturerat, vilket gör att du kan planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din kommunikativa förmåga gör att du kan förmedla komplexa frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt, även till personer som inte har tidigare erfarenhet av informationssäkerhet.
Du har ett högt säkerhetsmedvetande och är noggrann i ditt arbete, med förmåga att se detaljer och analysera risker. Rollen kräver att du har gott omdöme, hög integritet och kan hantera känslig information på ett ansvarsfullt sätt.
Du har relevant utbildning från högskola, eftergymnasial utbildning eller jämförbar erfarenhet av tillämpat arbete med informationssäkerhet och ISO 270001. Du har kunskap om lagar, förordningar, föreskrifter och vägledningar inom informationssäkerhetsområdet (MSBFS, NIS/NIS2, GDPR). Då arbetet bland annat förutsätter kunskap om lagar, förordningar och internationella styrdokument krävs förmåga att hantera svenska och engelska i tal och skrift.
Har du tidigare arbetat med säkerhetsfrågor, signalskydd, samt erfarenhet av att genomföra utbildningar och övningar inom informationssäkerhetsområdet, gärna från offentlig förvaltning, ser vi detta som meriterande.
Svenskt medborgarskap är ett krav för den här anställningen då den innebär placering i säkerhetsklass. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
