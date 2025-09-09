Säkerhetshandläggare inom fysisk säkerhet till Must
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst. Must interna säkerhetsavdelning söker nu en ny medarbetare inom fysisk säkerhet som vill verka för att bidra och utveckla de försvårande, upptäckande och hanterade åtgärderna inom fysisk säkerhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du att planera och genomföra systematiskt säkerhetsarbete utifrån verksamhetens krav och behov. Du kommer även att stödja arbetet med säkerhetsskyddsanalyser, riskbedömningar och säkerhetsskyddsplaner samt följa upp regelefterlevnad, delta och stödja inom teknisk bevakning och infrastruktur projekt. Som säkerhetshandläggare kommer du också att ansvara för att dokumentera och rapportera säkerhetsincidenter samt delta vid utredningar och åtgärder för att hantera uppkomna säkerhetshändelser och incidenter. Du kommer också att utarbeta och revidera säkerhet- och säkerhetsskyddsdokumentation, rutiner, riktlinjer och arbetsmetoder samt genomföra förekommande administrativa arbetsuppgifter och ge stöd inom avdelningen.
I den här rollen förväntas du även att genomföra utbildningar, agera rådgivare och informera anställda samt aktörer inom fysisk säkerhet och säkerhetsskydd.
Kvalifikationer
• Officer alternativt utbildning inom säkerhet eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med fysisk säkerhet
• Erfarenhet av självständigt arbete med vana att prioritera, bedöma och fatta beslut
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska
• B-körkort
Meriterande
• Utbildning inom militär säkerhetsskyddstjänst
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd
• Dokumenterad erfarenhet av att ha genomfört och upprättat säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsplaner och riskbedömningar
• Erfarenhet av arbete med internkontroll och revision
• Erfarenhet av arbete med personskydd och personell bevakning
Dina personliga egenskaper
För att du ska trivas hos oss tror vi att du vill arbeta i en mångfacetterad operativ roll. Du är säkerhetsmedveten, har en stark integritet, är kommunikativ och känner stort ansvar för arbetsuppgiften och verksamheten. Du är en generalist och kan arbeta parallellt med olika uppgifter. Du är proaktiv och har förmåga att självständigt driva arbetet samt fatta beslut inom ramen för ditt ansvarsområde. Du trivs i en miljö som ständigt utvecklas och vill arbeta både operativt men även strategiskt med verksamhetsutveckling och planering. Du tycker om att arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med kollegor och har förmåga att ge förslag till förbättringar och effektivisering i verksamheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Befattningen är öppen att söka för både militära och civila.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
Befattningsbenämning: Säkerhetshandläggare
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Säkerhetshandläggare" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-10-08. Urval kan komma att ske löpande. I urvalsfrågorna, ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
