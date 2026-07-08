Säkerhetshandläggare
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Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där vatten- och avloppsfrågor står i fokus? Vi behöver stärka vårt arbete inom säkerhet på VA och söker nu en engagerad säkerhetshandläggare som organisatoriskt kommer att tillhöra Enheten för Säkerhet och arbetsmiljö.
Stockholm vatten och avfall är en viktig samhällsbyggare som levererar effektiva och hållbara vatten- och avfallstjänster – för dagens och framtida stockholmare. Varje dag, året runt, förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som säkerhetshandläggare hos oss kommer du att spela en viktig roll i utvecklingen och implementeringen av det kort- och långsiktiga säkerhetsarbetet. Du rapporterar till Enhetschef Säkerhet och arbetsmiljö på VA, men arbetar nära andra kollegor med liknande arbetsuppgifter inom bolaget. Du stöttar VA verksamheten i det dagliga arbetet och upparbetar förståelse för hur behoven ser ut på våra producerande och distribuerande anläggningar. Som säkerhetshandläggare arbetar du operativt med fokus på struktur, ordning och kvalitet, i nära samarbete med kollegor från olika delar av organisationen.
I arbetsuppgifterna ingår:
• Administrativt stöd kopplat till säkerhet
• Registervård
• Initiala utredningar
• Avslutnings- och uppföljningssamtal
• Säkerhetskontroller
• Hantering funktionsbrevlåda
• Aktivt delta i teamets utveckling och förbättra arbetsprocesser för att öka effektiviteten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett tydligt fokus på förbättring och utveckling. Du är nyfiken, ser vad som kan göras bättre och bidrar med idéer och initiativ som stärker både arbetssätt och resultat. Du är van att hantera flera frågor och sätta dem i sitt sammanhang för att driva frågorna på bästa sätt. Du är inlyssnande och involverande i ditt förhållningssätt och har en vilja att utvecklas och arbeta för bolagets bästa. Du har en god kommunikativ förmåga, är lyhörd och trygg i dialogen med kollegor i hela organisationen. Att kunna planera, driva och följa upp sina arbetsuppgifter är nyckelkompetenser i denna roll.
För att lyckas med rollen ser vi att du har:
• Relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av administrativt säkerhetsarbete, gärna inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av registerhantering, säkerhetskontroller samt dokumentation
• Erfarenhet av att genomföra enklare utredningar eller faktainsamling
• Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem eller motsvarande
• God förståelse för sekretess, integritet och hantering av känsliga uppgifter
• God IT-vana och vana att arbeta i olika system
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Ett B-körkort ser vi som meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Låter det här som en spännande utmaning för dig?
I denna rekrytering samarbetar vi med Human Capital. Ansök tjänsten via www.humancapital.se
senast 18 augusti 2026. För en inledande dialog kring rollen kontakta Henrik Granqvist henrik.granqvist@humancapital.se
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten & Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
Tjänsten är tillsvidareanställning med placering på huvudkontoret i Ulvsunda, Bromma men du kommer även att röra dig mellan våra verk i Henriksdal, Bromma, Lovö och Norsborg samt kontoret i Högdalen. Det finns tjänstebilar till förfogande.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest. I din tjänst kommer du arbeta med säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning kommer därför att genomföras i samband med anställning.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
Vi ser fram emot din ansökan!
Under sommarmånaderna kan återkoppling och svarstider vara något längre än vanligt på grund av semestrar. Vi tackar för din förståelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Vatten AB
(org.nr 556210-6855)
168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Vatten och Avfall, HR Kontakt
Senior rekryteringskonsult
Henrik Granqvist henrik.granqvist@humancapital.se Jobbnummer
9997029