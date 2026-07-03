Säkerhetshandläggare
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Enköping Visa alla administratörsjobb i Enköping
2026-07-03
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FMTIS Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst). TVK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem samt utgör Försvarsmaktens beställare av systemförvaltning, drift och underhåll inom området. På TVK Ledsyst arbetar idag 190 personer. Enheten växer stadigt och arbetsuppgifterna kopplat mot säkerhetstjänsten till följd.
Ledningsstödssektionen är en av tre sektioner vid Samordningsavdelningen.
Samordningsavdelningens huvudsakliga uppgift är att vara enhetens stabs- och samordningsfunktion. Avdelningen består av tre sektioner som hanterar gemensamma funktioner:
Produktionssektionen - tar fram produktionsplan, bereder nya produktionsuppgifter, driver och genomför uppdrag, samordnar beställningar, samordning Infra, och driver förbättringsarbete inom produktionsområdet
Ekonomisektionen - ansvarar för enhetens redovisning, funktionsleder enhetens ekonomiska styrning, budgetering, uppföljning och prognostisering
Ledningsstödsektionen - stödjer enheten och ledningen med administrativa uppgifter, personaltjänst, mobilisering/ beredskap, intern logistik, signalskydd, kommunikation, intern infrastruktur och säkerhetstjänst
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som säkerhetshandläggare på Ledningsstödssektionen kommer dina uppgifter att bidra till lösandet av avdelningens uppgifter genom att till exempel:
Genomföra säkerhetsprövningar
Hantera säkerhetsskyddsavtal och hemställan om registerkontroller
Samordna och handlägga säkerhetsrapportering
Handlägga alla förkommande frågor inom området exponering av säkerhetskänslig verksamhet där myndigheten är ålagd att följa Säkerhetsskyddslagen (2018:585), säkerhetsförordningen samt Försvarsmaktens interna bestämmelser avseende säkerhetstjänst.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Lägst godkänd gymnasieutbildning
Dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor
Erfarenhet av att självständigt handlägga komplexa ärenden
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
God datorvana och användning av MS Office
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad, noggrann och säkerhetsmedveten. Du behöver vara serviceinriktad, tycka om att arbeta både självständigt och i team, ha förmågan att snabbt ställa om mellan olika arbetsuppgifter och kunna växla upp tempot med bibehållet fokus vid behov.
Du har hög social kompetens och integritet samtidigt som du har förmågan att skapa tillit och vara inlyssnande. Du hanterar kommunikation väl i möten, både fysiska möten och kontakter via telefon och mail. Din goda administrativa förmåga och datorvana behöver du för att kunna handlägga ärenden, du kommer även att hantera olika system.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
MERITERANDE
Dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor
Eftergymnasial utbildning med säkerhetsinriktning
Genomgången säkerhetsutbildning inom Försvarsmakten exempelvis handläggare säkerhetstjänst
Erfarenhet av att arbeta inom statlig myndighet eller större organisation med komplexa arbetsuppgifter
Erfarenhet av arbete i verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping. Resor i tjänsten förekommer
Civil befattning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Matilda Görl
Information om rekryteringsprocessen
Personaladministratör Mia Penttinen
Fackliga företrädare
Saco-S – Agnetha Landquist
SEKO – Matz Felix
OFR/S – Martin Sparr
OFR/O – Heikki Videll
Samtliga nås via växeln 010-825 10 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-04. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 81 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9992270