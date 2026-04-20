Säkerhetshandläggare
2026-04-20
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
I din roll som säkerhetshandläggare kommer du "vara spindeln" i nätet och ha en viktig och praktisk roll i vårt tillsynsuppdrag. Det innebär att ha koll på olika ärenden och arbeta med kartläggning av vår sektor. Du stöttar både inspektörer och chef, samt kan driva egna projekt. En viktig del av vårt uppdrag är också att agera vägledande gentemot våra verksamhetsutövare, vilket innebär att du i rollen både samverkar internt och externt. Rollen är en stödfunktion för sektionens arbete med tillsyn och är ett bra första steg till en karriär som exempelvis cybersäkerhetsinspektör.
Vår sektion är ny och som medarbetare får du vara med och påverka vårt viktiga uppdrag för att göra Sverige säkrare - på riktigt. Hos oss trivs vi med att arbeta i team där vi anpassar och förändrar vårt arbetssätt beroende på situation. Vi har ett positivt klimat där vi utvecklas, samarbetar och stöttar varandra i våra arbetsuppgifter.
Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling, både kontinuerlig och specialiserad, utifrån verksamhetens behov och egna önskemål på inriktning. Beroende på din bakgrund så kommer du att få bidra där dina styrkor och erfarenheter kommer bäst till nytta. Vill du arbeta i en miljö som präglas av nyfikenhet, utmaningar och samarbete? Då kan vi vara platsen för dig!
Resor i tjänsten kan förekomma.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen
Du kommer att
handlägga ärenden såsom anmälningsärenden, incidentrapporter, utskick till bransch, arbeta med diarieföring, extern information m.m.
ta emot, sammanställa och strukturera information till beslutsunderlag
delta i tillsyn inom cybersäkerhet tillsammans med ett tillsynsteam
arbeta med vägledning till branschen
delta i arbetet med omvärldsbevakning
delta i samverkansgrupper både inom myndigheten och med andra tillsynsmyndigheter.
Du måste ha
relevant universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp/120 poäng inom för tjänsten lämpligt området ex säkerhetsområdet, IT, systemvetenskap eller annan utbildning kombinerat med relevant arbetslivserfarenhet som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
mycket god förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt på svenska
god förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt på engelska
B-körkort.
Det är meriterande om du också har
praktisk erfarenhet av informations- och cybersäkerhet
erfarenhet av NIS regleringen
arbetslivserfarenhet av offentlig förvaltning
erfarenhet av tillsyn/revision/granskning.
Vi vill att du
har en god samarbetsförmåga genom att du har lätt för att arbeta med andra och tydligt kan anpassa och kommunicera ditt budskap till olika yrkeskategorier och kompetenser
är självgående genom att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och med ett långsiktigt perspektiv
är flexibel och har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter, där du snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt
är relationsskapande där du är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping. Tillsättning enligt överenskommelse.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Johan Harter via e-post johan.harter@transportstyrelsen.se
eller via telefon på 010 - 495 36 83.
ST, Mats Anderzén och Saco, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-3604.
Vi behöver din ansökan senast den 10 maj 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda: Ca 2000.
