Säkerhetshandläggare
Region Sörmland / Organisationsutvecklarjobb / Nyköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Nyköping
2025-11-10
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Säkerhets- och beredskapsstaben Region SörmlandPubliceringsdatum2025-11-10Om företaget
Säkerhets- och beredskapsstaben är en smidig, flexibel och nytänkande stab med stolta medarbetare, som tillsammans skapar värde för Region Sörmland. Säkerhets- och beredskapsstaben är en ny sammanslagen stab sedan årsskiftet 2025 och är placerad i Regiondirektörens stab. Den består av en säkerhets- och beredskapschef och elva medarbetare inom områdena informationssäkerhet, civil beredskap, säkerhet, säkerhetsskydd, signalskydd, Tjänsteman i beredskapsfunktionen. Vi finns idag placerade i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna.
Säkerhets- och beredskapsstaben ska skapa förutsättningar för att uppfylla Region Sörmlands uppdrag gällande att skapa en god säkerhetskultur, i en lärande organisation genom ett samlat säkerhetsarbete som genomsyrar Region Sörmlands alla verksamheter, processer och beslut.
Vi arbetar i tillsammans med regionens alla verksamheter.Arbetsuppgifter
Som säkerhetshandläggare ansvarar du för att leda, utveckla, stödja, samordna och följa upp Region Sörmland inom säkerhetsområdet framför allt gällande säkerhetsskydd och signalskydd tillsammans med säkerhetsskyddschefen och signalskyddschefen.
Arbetet innebär att du:
• stöttar övriga verksamheter i uppbyggnaden av en robust region inom området.
• arbetar utifrån lagstiftning gällande säkerhetsskydd och signalskydd men även andra relevanta lagar och författningar inom säkerhet.
• arbetar både strategiskt och operativt.
• deltar i eller leder strategiska projekt, upphandlingar och uppdrag med ett helhetsperspektiv inom säkerhetsskydd.
• ger stöd och utbildning till chefer inom området säkerhetsskydd.
• bidrar till att utföra analyser och riskbedömningar samt föreslå förbättringar.
• följer upp och utvärderar insatser.
• bedriva omvärldsbevakning inom området och bevaka förändringar i regelverk och lagkrav.
Din kompetens
Vi söker dig som har relevant universitets-/ högskoleutbildning. Vi ställer krav på erfarenhet och utbildning inom området säkerhetsskydd och signalskydd.
För att lyckas i rollen hos oss har du en välutvecklad förmåga att bygga relationer och få med dig människor. Du är handlingskraftig och initiativrik och utövar ett utvecklande säkerhetsarbete regionövergripande.
Vidare har du förmåga att sammanfoga olika perspektiv till en helhet som grund för ditt agerande och dina beslut. God förmåga att leda regionövergripande processer, driva arbetet från planering till genomförande och uppföljning.
För oss är det avgörande att du är en samarbetspartner till ledningsfunktioner och verksamheter och kan bära säkerhetsområdets frågor i olika forum. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Mycket god kommunikativ förmåga både i tal och skrift.
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarsfull, noggrann, strukturerad och driftig. Du ska ha en god samarbetsförmåga, vara flexibel och engagerad.
Meriterande:
Arbete med Säkerhetsskydd och Signalskydd i liknande verksamhet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort kan vara Nyköping, Eskilstuna eller Katrineholm men stor del av arbetet kommer att utföras i Nyköping.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Åsa Hessel, 070-3535848, asa.hessel@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Säkerhets- och beredskapsstaben!
Tjänsten kommer att säkerhetsprövas.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-27.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLLS-25-013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032) Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9598048