Säkerhetshandläggare - Säkerhetsskydd
2025-10-02
Vill du vara med oss och skapa ett tryggare Sverige?
Vi på SOS Alarm är varje dag med och skapar ett tryggare Sverige. Vi larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser dygnet runt, årets alla dagar. Vi är ett värderingsstyrt bolag med en vision om ett tryggare Sverige för alla. Utöver det har vi även en central roll i samhällets krisberedskap. Vi är marknadsledande och verksamma inom såväl offentlig som privat marknad, med växande kommersiella tjänsteområden.
Om oss
Hos Verksamhetsområde Säkerhet kommer du att arbeta med en engagerad grupp kollegor med olika bakgrund, erfarenhet och ansvarsområden. Gemensamt är att vi arbetar med att utveckla vårt långsiktiga säkerhetsarbete men också att hantera operativa händelser och incidenter inom verksamhetsskydd och säkerhetsskydd.
Vi söker nu säkerhetshandläggare med inriktning säkerhetsskydd som vill arbeta tillsammans med oss och stärka vårt team.
Du utgår från vårt fina huvudkontor i Stockholm med viss möjlighet till distansarbete. Resor i tjänsten kan förekomma vid behov av din kompetens på annan ort. I rollen behöver du dagligen samverka med andra roller och verksamheter främst inom SOS Alarm men även våra kunder och leverantörer varför vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om rollen
Rollen som säkerhetshandläggare ställer höga krav på säkerhetsmedvetenhet och sekretess och du har tidigare arbetet inom en verksamhet där detta är naturligt. Du kommer att vara med och hantera och utveckla vårt arbete inom hela säkerhets skyddsområdet, främst med säkerhetsåtgärder men också stödja vid analyser och utveckling av interna processer. Det är viktigt att du vill arbeta stödjande mot verksamheten.
Din vardag som Säkerhetshandläggare
Handläggning och administration av registerkontroller
Handläggning av incidentutredningar
Genomföra säkerhetsprövningsintervjuer
Bidra i arbetet med utveckling av riktlinjer och instruktioner
Bidra till utveckling samt genomförande av anpassade utbildningar inom säkerhetsskydd
Sammanställa underlag och rapporter inom rollens ansvarsområden utifrån verksamhetens behov
Tillsammans med övriga kollegor inom Verksamhetsområde Säkerhet även kunna arbeta tvärfunktionellt där det behövs och våra ansvarsområden går in i varandra
Vi söker dig som har
Utbildning inom säkerhet inom ovan områden, alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig
Kunskap kring och förståelse för de regulatoriska- och/eller standardkrav som ligger till grund för ovan nämnda områden
En god förmåga att kommunicera, skapa tillit och förtroende
Hög integritet och säkerhetsmedvetande
Fallenhet för god struktur, ordning och reda
Som är initiativtagande och trygg med att arbeta självständigt samtidigt som du motiveras av samarbete med andra
Meriterande
Arbetat i liknande roll tidigare
Erfarenhet av att ha tagit fram och genomfört utbildningar
Är stabil och kontrollerad. Förmåga att behålla ett sakligt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Vi erbjuder
Friskvård på 5000kr
Viss möjlighet till distansarbete
Vi sponsrar deltagande i lopp och andra tävlingar, till exempel Göteborgsvarvet och Blodomloppet
SOS Campus; vår lärandeplattform där SOS:are kontinuerligt på arbetstid får möjligheten att växa och utvecklas. Här får du ta del av inspirerande filmer, uppmaningar och podd-tips
Läs gärna mer om Verksamhetsområde Säkerhet här: Säkerhet - SOS Alarm
Besök gärna vår kulturbok Bli en del av SOS Alarm - SOS Alarms kulturbok där du får en mer djupgående bild av varför vi går till jobbet och varför vi är stolta över att vara en del av SOS Alarm
Hos oss är våra värderingar, Professionella & Empatiska samt Ansvarstagande & Samverkande, något som genomsyrar hela kulturen på SOS Alarm och att du kan relatera till dessa är en förutsättning för att trivas hos oss!
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan till oss, dock senast den 20 oktober 2025. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor angående tjänsten, kontakta vår HR Business Partner Erika Domäng, erika.domang@sosalarm.se
SOS Alarm genomför säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585). Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm.
Verksamhetsområde
Säkerhet
Platser
Stockholm (huvudkontor)
Möjlighet till hybridarbete Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SOS Alarm Sverige AB
(org.nr 556159-5819), https://sosalarm.se Arbetsplats
SOS Alarm Jobbnummer
9537746