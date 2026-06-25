Säkerhetshandläggare - Fysisk säkerhet
Transportstyrelsen / Säkerhetsjobb / Norrköping Visa alla säkerhetsjobb i Norrköping
2026-06-25
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Om jobbet
Tjänsten som Säkerhetshandläggare – Fysisk säkerhet är placerad vid Säkerhets- och beredskapskansliet inom sektionen för verksamhets- och säkerhetsskydd. Kansliet ansvarar för övergripande ledning och samordning av myndighetens säkerhets- och beredskapsarbete. Inom kansliet hanteras ämnesområdena: civilt försvar och beredskap, medarbetarskydd, verksamhetsskydd, säkerhetsskydd samt brottsförebyggande samordning.
Vi söker dig med stort engagemang som vill vara en del av vår fortsatta utveckling av säkerhets- och säkerhetsskyddsarbetet inom myndigheten.
Arbetet sker i nära samarbete inom kansliet och med övriga avdelningar inom myndigheten. Arbetet medför resor inom landet till våra olika kontor.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
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Du kommer att
utveckla och vidmakthålla myndighetens systematiska säkerhetsarbete inom området fysisk säkerhet
arbeta inom följande områden: styrning, samordning och stöd, systematiskt brandskydd, säkerhet i leveranskedjan, säkerhet i och kring säkerhetssystem (passersystem, inbrottslarm och kamerabevakning), incidenthantering, utbildning, kort för identifiering & behörighetskontroll, byggnads- och teletekniska säkerhetsåtgärder och postskydd
arbeta med framtagande och revidering av styrande och stödjande dokument
driva projekt och delprojekt avseende installationer, om-, ny- och tillbyggnationer kopplat till fysisk säkerhet
kontrollera och följa upp säkerhetsarbetet inom området.
Du måste ha
fullgjord utbildning från universitet eller yrkeshögskola med inriktning mot skydd eller säkerhet, eller annan eftergymnasial utbildning i kombination med några års erfarenhet från skydds- eller säkerhetsområdet som vi bedömer likvärdig
flerårig arbetslivserfarenhet inom fysisk säkerhet, där du självständigt och i samarbete med andra arbetat med upptäckande, försvårande och hanterande säkerhets- och säkerhetsskyddsåtgärder inkl. dimensionering, styrning, samordning och stöd inom området
goda kunskaper om regelverk kopplat till fysisk säkerhet, t.ex. från stöldskyddsföreningen (SSF lås-, larm- och skyddsklasser) och brandskyddsföreningen (SBF brandlarm, brandfarliga varor)
god kunskap om säkerhetsskydd och hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och handlingar
mycket goda kunskaper i svenska såväl muntligt som skriftligt
B-körkort.
Det är meriterande om du också har
kunskap och erfarenhet avseende upphandling och leverantörsstyrning inom området fysisk säkerhet exempelvis inom säkerhetsteknik, bevakning, säker förvaring eller brandskydd
kunskaper och erfarenhet inom informations- eller cybersäkerhet
kunskaper om Nato och dess regelverk inom fysisk säkerhet
kunskaper om RÖS/Tempest
erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
Vi vill att du
är självgående, dvs du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver processer vidare.
har god samarbetsförmåga, dvs du arbetar bra med andra och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom lyssnar du, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
har gott omdöme, dvs du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut.
är strukturerad, dvs du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.
har specialistkunskap, dvs du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och är därmed en kunskapsresurs för andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering vid kontoret i Norrköping. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Björn Nord, via e-post; bjorn.nord@transportstyrelsen.se
eller alternativt via telefon 010-495 50 35.
ST, Anna Malmborg och Saco-S, Johan Stenborg nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-5872.
Vi behöver din ansökan senast den 10 augusti 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
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601 73 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9978029