Säkerhetsgranskare, IT säkerhetsspecialist - Grow Quality AB - Datajobb i Stockholm

Grow Quality AB / Datajobb / Stockholm2020-06-17Jobb beskrivningVi söker just nu Säkerhetsgranskare, IT säkerhetsspecialist för uppdrag hos kund i Stockholm. Uppdragets förväntas pågå under perioden oktober till 30 september 2021. Har du erfarenhet av Säkerhetsgranskare och IT säkerhetsspecialist kan detta vara tjänsten för dig.2020-06-17Inom ramen för respektive projekt, studera projektdokumentationen avseende säkerhetsfrågor och därefter verifiera (styrka) att definierad säkerhetsnivå uppfylls och är godkänd. Dessa granskningar ska utföras såväl teoretiskt (desktop review) samt genom tekniska och praktiska tester (sårbarhetsskanning, penetrationstest). Samtliga granskningar och tester ska utföras enligt Svenska kraftnäts anvisningar och verktyg (PC inkl. tillhörande programvaror samt rapportmall).Minst 5 års arbetslivserfarenhet av IT-säkerhetsarbete i medelstora till stora organisationerPraktisk arbetslivserfarenhet om minst 2 år av systematiskt informationssäkerhetsarbete enligt ISO 27000-serien eller motsvarandePraktisk arbetslivserfarenhet om minst 2 år av systematisk verifiering och teknisk testning-av IT-system samt IT-applikationerInneha minst en (1) certifiering inom området säkerhetsgranskning eller penetrationstest, vilket ska bifogas i anbudetDokumenterad erfarenhet om minst 5 år av OWASP, OSSTM, PCI DSS eller andra bransch-standarder eller best practiceUttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelskaMeriterandeArbetslivserfarenhet av IT-system i komplexa IT-miljöerArbetslivserfarenhet av elmarknadenArbetslivserfarenhet av myndigheter eller statliga affärsverkPersonliga egenskaperGod samarbetsförmåga och initiativförmågaUtåtriktad och tydlig i sin kommunikationÖdmjuk och ha lätt för att skapa förtroendeArbetar självständigt och målinriktatFörmåga att jobba i gruppStrukturerad och säkerhetsmedvetenStort intresse av IT-säkerhet och informationssäkerhetOm Grow Quality ABGrow Quality AB är en konsult företag som erbjuder företag nyexaminerade och erfarna konsult inom bygg och IT branschen med ett unikt upplägg där vi kontinuerligt erbjuder kompetensutveckling och handledning.Sista dag att ansöka är 2020-06-22Grow Quality ABSvinningegränd 8 Lgh 10316361 Spånga5268801