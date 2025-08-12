Säkerhetsexpert till Verisure i Huddinge
Verisure Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Huddinge Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Huddinge
2025-08-12
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verisure Sverige AB i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Är du vår nästa säljande säkerhetsexpert i Huddinge?
Som säljande säkerhetsexpert hos oss blir du en del av ett motiverat team där vi tillsammans bidrar till att familjer och människor får en säkrare vardag. Vi arbetar med branschens mest innovativa lösningar och du får från start ett gediget introduktionsprogram där du får alla verktyg för att lyckas.
Du kommer att jobba hos oss på MRO Larm AB, som sedan flera år är franchisetagare till Verisure AB - marknadsledande leverantör av larm till villa och lägenhet.
Vi erbjuder dig:
* Attraktiv lönemodell med garanterad del, provision och bonussystem
* Kollektivavtal och tjänstebil
* Gedigna sälj- och serviceutbildningar
* En stabil arbetsplats med lång branscherfarenhet
* Marknadens mest innovativa tjänster och produkter
Om tjänsten:
Som säljande säkerhetsexpert hos oss på Verisure så möter du våra kunder i deras hem och levererar en förstklassig kundupplevelse. Rollen innebär säkerhetsrådgivning och försäljning samt trygga installationer och service. Här får du en arbetsplats med hög energinivå, teamkänsla och motiverade kollegor som tillsammans strävar efter att vara bättre än igår.
Eftersom vi har ett introduktionsprogram i världsklass så har vi inget krav på tidigare erfarenhet. Om du har drivet och viljan att lära dig, så har vi verktygen!
Vi söker dig som:
* Har B-körkort
* Behärskar svenska i tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande
* Är fri från anmärkningar i belastningsregistret
* Har stort kundfokus och hög integritet
* Drivs av att arbeta mot uppsatta mål
* Under rekryteringsprocessen tar vi utdrag ur belastningsregistret och UC. Vi tar inte emot ansökningar via mail p.g.a. GDPR.
Har du frågor? Läs mer på vår karriärsida, följ oss på sociala medier eller kontakta rekryteringsteamet på jobb@verisure.se
. Märk ämnesraden med den ort du är intresserad av att jobba i.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "r2024050778". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verisure Sverige AB
(org.nr 556153-2176) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9454389