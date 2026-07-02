Säkerhetsexpert Brand
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen / Säkerhetsjobb / Norrköping Visa alla säkerhetsjobb i Norrköping
2026-07-02
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På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor – migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker nu säkerhetsexperter inom flera områden som kan stödja både projekt och förvaltning till våra lokalförsörjningsenheter på Migrationsverket.
Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att stötta lokalförsörjningssektionens medarbetare genom att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för vår verksamhet inom förvar, boenden och administrativa lokaler.
Vad gör en Säkerhetsexpert
Du för dialog både med experter, kravställare, sakägare men också verksamheter och mer eller mindre ej insatta individer. Det innebär att du behöver kunna anpassa din kommunikation och tolka avancerade lagkrav och expertyttranden till personer med andra kunskapsområden.
Du kliver in i en organisation i förändring och med behovet av att kunna anpassa sig till nya krav och behov.
Rollen handlar om att driva brandskyddsfrågor i samverkan med andra kravställande delar, så som Säkerhet och Tillgänglighet och förvalta dessa behov/krav i projekt- och byggprocessen.
Du ska stödja verksamheten och förvaltningen i att bedöma behov av åtgärder samt formulera dessa åtgärder inför upphandlingar, interna åtgärder eller beställningar av externa konsultuppdrag.
Du arbetar i en verksamhetsstyrd fastighetsmiljö med varierade objekt där du kombinerar inventering på plats med analys, struktur, åtgärd och dokumentation.
Fokus ligger på att skapa trygga, säkra och funktionsanpassade lokaler för verksamheten.
Du blir en viktig säkerhetsexpert i frågor som rör byggnaders brandtekniska förutsättningar, avvikelser mot regelverk och dokumentation som behöver vara både korrekt och praktiskt användbar.
Du kommer att arbeta i en grupp/enhet tillsammans med en senior brandingenjör och, under förutsättning att planerade beslut sker, experter inom säkerhet och säkerhetsskydd.
Vem är du?
Som person är du trygg och har förmåga att möta människor i olika situationer på ett professionellt och respektfullt sätt. Du har integritet och fattar beslut utifrån lagstiftning och fakta, samtidigt som du är lyhörd och kan anpassa ditt bemötande. Du arbetar självständigt med dina ärenden och du har ett analytiskt förhållningssätt där du är beredd att ompröva tidigare ställningstaganden när nya förutsättningar uppstår.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Svenskt medborgarskap
Akademisk utbildning som brandingenjör eller har en eftergymnasial utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Mycket god svenska i tal, skrift och läsförståelse
God engelska i tal, skrift och läsförståelse
Erfarenhet av projektering av brandskydd.
Erfarenhet av framtagande av brandskyddsdokumentation enligt Boverkets regelsamling.
Kunskap om byggprocessen och gällande byggregler.
Vana vid att samverka och samordna olika frågor i samråd med experter, kravställare, sakägare
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av framtagande av förvaltningsdokumentation gällande brandskydd och brandskyddsritningar.
Erfarenhet från räddningstjänstens tillsynsverksamhet / LSO bedömningar.
Erfarenhet av beredskapsverksamhet och utveckling av sådan.
Erfarenhet av att arbeta inom statlig verksamhet.
Kunskap inom säkerhetsklasser, säkerhetsfrågor och riskhantering
Erfarenhet av dimensionering av säkerhetsklassade anläggningar.
Kunskap om låsta verksamheter så som kriminalvården eller motsvarande.
Upplysningar:
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstider
Placering: Malmö, Göteborg, Stockholm eller Norrköping
Tillträde: Enligt ök.
Anställningsförmåner: Läs om våra anställnings förmåner här.
Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass och därför kommer säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Resor i tjänsten förekommer.
Kontakt och frågor
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Mikael Cederberg, Säkerhetsexpert / Brandingenjör mikael.cederberg@migrationsverket.se
, tel: 010-203 79 73
eller
Fredrik Carlgren, Enhetcheffredrik.carlgren@migrationsverket.se
, tel: 010 203 66 86
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 16:e augusti -26. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
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Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och utförligt som möjligt på urvalsfrågorna. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen Kontakt
Fredrik Carlgren fredrik.carlgren@migrationsverket.se 010-2036686 Jobbnummer
9989886