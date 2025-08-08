Säkerhetschef till kommun i Storstockholm
2025-08-08
För konsultuppdrag till kommun i Storstockholm söker vi nu en Säkerhetschef. Uppdraget förväntas börja i mitten av september och pågår till och med slutet av januari 2026 med möjlighet till 2,5 månaders förlängning.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten, välkommen att skicka in din ansökan!
I rollen som Säkerhetschef innefattas personal-, budget- och verksamhetsansvar för säkerhetsenheten. Du kommer också att delta i demokrati- och säkerhetsavdelningens ledningsgrupp och tillsammans med medarbetarna leda utvecklingen av säkerhetsenhet.
Som Säkerhetschef ansvarar du för att kommunen följer de lagar som finns kopplade till säkerhetsområdet samt bedömer och hanterar risker inom området. I rollen ansvarar du också för att informera berörda nämnder om frågor kopplat till området, ständigt förbättra säkerhetsmedvetenheten i kommunen och säkerställa en trygg plattform och struktur inom området.
Vem är du?
För rollen efterfrågas:
• Relevant akademisk utbildning, exempelvis inom säkerhet, juridik, krishantering eller samhällsskydd.
• Minst 5 års erfarenhet av arbete med strategisk säkerhet inom offentlig sektor i en ledande befattning, inom de senaste 10 åren.
• Dokumenterad erfarenhet av krisberedskap, riskanalys och kontinuitetsplanering.
• God kännedom om svensk lagstiftning inom säkerhetsområdet (t.ex. säkerhetsskyddslagen, offentlighetsprincipen, GDPR).
• Erfarenhet av samverkan med externa aktörer såsom räddningstjänst, polis, försvarsmakten och andra myndigheter.
• Erfarenhet att leda och koordinera säkerhetsarbetet över förvaltningar och verksamheter.
• Utmärkt kommunikationsförmåga i svenska, både i tal och skrift.
• Erfarenhet av att ta fram och implementera styrande dokument inom säkerhetsområdet.
• Erfarenhet av att stödja taktiskt vid händelser som omfattar hot och våld, mot förtroendevalda eller tjänstepersoner.
Meriterande för rollen är:
• Erfarenhet av att stödja taktiskt vid händelser som omfattar hot och våld, mot förtroendevalda eller tjänstepersoner.
• Erfarenhet av brottsförebyggande arbete på regional eller kommunal nivå.
• Genomgången utbildning i säkerhetsskydd och/eller eller certifiering enligt ISO/IEC 27001.
• Erfarenhet av informationssäkerhet och säkerhetsklassificering av information.
• Erfarenhet av IT-säkerhetsfrågor eller samverkan med IT-avdelning i säkerhetsfrågor.
• Erfarenhet av utbildning eller intern kompetenshöjning inom säkerhetsområdet.
• Erfarenhet från liknande uppdrag i annan kommun.
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och god förståelse för kommunala processer.
• Flerårig erfarenhet av arbete i ledningsgrupper.
• Erfarenhet av att aktivt arbeta i styrgrupp och företräda en eller flera säkerhetsdimensioner.
Vi söker dig som:
• Har en analytisk förmåga: Ska kunna se helheten i komplexa frågor, identifiera risker och ta fram strategiska lösningar.
• Är strukturerad och noggrann: För att kunna arbeta metodiskt med planer, uppföljning och dokumentation.
• Är stresstålig och handlingskraftig: Måste kunna agera snabbt och klokt i pressade situationer, t.ex. vid incidenter eller kriser.
• Besitter integritet och omdöme: Hög moralisk kompass är avgörande för att hantera känslig information och fatta ansvarsfulla beslut.
• Har god samarbetsförmåga: Rollen kräver bred samverkan med olika aktörer både inom och utanför kommunen.
• Är kommunikativ: Ska kunna uttrycka sig tydligt, pedagogiskt och trovärdigt både muntligt och skriftligt.
• Är flexibel och lösningsorienterad: Förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar och snabbt hitta alternativ.
• Besitter ledarskapsegenskaper: Trygg i att leda processer, stötta kollegor och driva säkerhetsarbetet framåt.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal och försäkringar.
