Säkerhetschef till Familjebostäder i Göteborg
Göteborgs kommun / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-11-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vill du bli vår nya säkerhetschef?
Som bostadsbolag har vi ett viktigt uppdrag att se till att våra bostadsområden är trygga och säkra för såväl hyresgäster som medarbetare.
Detta märks bland annat genom att vi har nolltolerans mot kriminell verksamhet i våra bostadsområden och vi har höga ambitioner att inga av våra bostadsområden ska vara utsatta.
Som säkerhetschef på Familjebostäder jobbar du brett inom hela bolaget för att stärka säkerhetskulturen och du företräder bolaget gentemot Framtidenkoncernen. Du har det övergripande ansvaret för att utveckla, leda och följa upp bolagets arbete inom personsäkerhet, informationssäkerhet, incident och krisberedskap samt civilt försvar/beredskap och ingår själv i TIB-organisationen (tjänsteperson i Beredskap) inom koncernen och staden.
Du leder en arbetsgrupp, som idag består av två säkerhetssamordnare, och är ett nära stöd till verksamheten och bolagsledningen i säkerhetsrelaterade frågor. Du fungerar som support och rådgivare när det gäller vår fastighetssäkerhet liksom till våra trygghetsvärdar, med chef i Bergsjön.
För att lyckas väl med uppdraget är det viktigt med ett inkluderande och närvarande ledarskap och arbetssätt. Detta innebär att du förlägger delar av din arbetstid i våra distrikt och är synlig för att på så sätt bygga relationer och nätverk med kollegor.
Bolaget har en krisledningsorganisation som består av en krisledningsgrupp och en operativ krisgrupp. Krisledningsgruppen består av ledningsgrupp och säkerhetschef. Säkerhetschefen ansvar för att genomföra övningar och utbildningsinsatser för dessa grupper.
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du flerårig erfarenhet av säkerhetsarbete med vana av att samverka och leda praktisk krisledning och krishantering. Du har goda kunskaper om krisberedskap, informationssäkerhet, beredskapsfrågor samt risk- och sårbarhetsanalyser.
Du har flerårig erfarenhet som ledare/Chef och har en relevant akademisk bakgrund eller det som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Har du dessutom kompletterande specialistutbildningar inom säkerhetsområde och/eller krisledning är det meriterande.
Du har en god administrativ förmåga med erfarenhet av att ta fram rutiner, anvisningar, remisser och är väl insatt i relevant lagstiftning och GDPR-regelverk. Du har erfarenhet av att möta media i olika situationer.
Meriterande är erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet, allmännytta eller annan komplex organisation med viktiga samhällsuppdrag. Arbete med oegentligheter och tystnadskultur är meriterande.
Som person är du analytisk, strukturerad, samarbetsinriktad och driven. Du är även en stabil och trygg person med förmågan att kunna balansera olika krav och behålla lugnet i svåra situationer. Du agerar resolut vid olika kriser och skapar överblick och struktur i dessa situationer.
Övrig information
Säkerhetschefen ingår i staben och rapporterar till stabschef/vice VD. I staben finns olika specialistroller inom säkerhet, juridik, styrning och ledning, verksamhetsutveckling, förhandling, kontorsservice och diariet.
Vi inom Familjebostäder har egna ambitioner att bli ett ledande bostadsbolag 2027. Vi har valt ett grönt fokus och att stärka hållbarheten i hela bolaget. Vi har lång erfarenhet av att prioritera säkerhetsfrågor och har en stark säkerhetskultur.
Som en del av ansökningsprocessen ingår att besvara några urvalsfrågor innan du kan skicka in din ansökan till oss. Besvara dessa frågor självständigt och så uttömmande du kan då de är en del av urvalet i rekryteringsprocessen.
Vi kommer också att använda oss av arbetspsykologiska test samt eventuella arbetsprov som en del av den fortsatta urvalsprocessen.
Vi kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen och genomför en bakgrundskontroll på slutkandidat. Vi kan också komma att kontakta dig som kandidat efter avslutad rekryteringsprocess i syfte att utvärdera kandidatupplevelsen.
Hos oss är stämningen trivsam och ambitionen hög. Vår värdegrund är PEPS och det innebär att vi på jobbet är positiva, engagerade, pålitliga och samspelta. Vi erbjuder ett utmanande och ansvarsfullt arbete i ett expansivt företag som tillhör Sveriges största bostadskoncern. Familjebostäder har under flera år varit utsedda till ett av Sveriges Karriärföretag.
Med fokus på att aktivt bidra till att Göteborg ska bli en jämlik och hållbar stad innebär det att du genom ditt jobb hos oss gör skillnad varje dag och därmed bidrar du till något som är viktigt på riktigt. Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
På Familjebostäder tar vi inte bara omsorgsfullt hand om våra drygt 20 000 bostäder. Vi erbjuder även ett bekvämt och bekymmersfritt boende med hög grad av service. Dessutom bidrar vårt arbete och olika satsningar till Göteborgs Stads utveckling. Vi söker därför dig som tycker om vårt uppdrag och vår vision; Vi skapar morgondagens hem - tryggt, trivsamt och klimatvänligt, tillsammans med göteborgarna.
Familjebostäder är en del av Framtidenkoncernen som ägs av Göteborgs Stad. Läs mer på https://www.familjebostader.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Familjebostäder i Göteborg AB Kontakt
Lena Albinsson lena.albinsson@familjebostader.se 0736716514 Jobbnummer
9605004