Säkerhetschef till Bostadsbolaget
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2026-06-25
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Är du en erfaren ledare och vill skapa trygga och säkra miljöer för göteborgarna? Nu söker Bostadsbolaget en säkerhetschef som ska stärka och utveckla bolagets kris- och säkerhetsarbete.
Som allmännyttigt bostadsbolag tar vi ansvar för hela boendemiljön och vi arbetar dagligen för att våra bostadsområden ska vara trygga och säkra för såväl hyresgäster som medarbetare. Vi har ett ambitiöst trygghets- och säkerhetsarbete där vi bland annat har nolltolerans mot kriminell verksamhet i våra bostadsområden. Vi arbetar också med ett fokus på våra utsatta områden med målet att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden enligt polisens lista, i Göteborg 2030.
Ditt uppdrag
Som säkerhetschef får du en central roll i att utveckla och samordna Bostadsbolagets säkerhetsarbete. Du arbetar både strategiskt och operativt för att stärka vår förmåga att förebygga, hantera och följa upp säkerhetsrelaterade frågor i en föränderlig omvärld.
Du arbetar brett inom hela bolaget, och i samarbete med Framtidenkoncernen, för att stärka vår säkerhetskultur och skydda bolagets skyddsvärden. Du leder, samordnar och utvecklar arbetet inom personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, incident- och krisberedskap samt civilt försvar och beredskap.
Som säkerhetschef ansvarar du för Säkerhetsenheten, som består av tre säkerhetssamordnare. Tillsammans är ni ett nära stöd till verksamheten och bolagsledningen i säkerhetsrelaterade frågor. För att lyckas med uppdraget är det därför viktigt att du är lyhörd för verksamhetens behov och kan växla mellan strategiskt och operativt arbete.
I rollen ingår också följande ansvarsområden:
Personal- och budgetansvar.
Systematisk utveckling av säkerhetskulturen på bolaget.
Att leda, samordna, utveckla och följa upp bolaget arbete inom säkerhet- och beredskapsområdet
Ansvar för bolagets krisorganisation.
Bereda och föredraga säkerhets- och beredskapsområdet på ledningsgrupp och styrelsemöten.
Ingå i Framtidenkoncernens TIB-funktion (Tjänsteman i beredskap) dagtid.
Representera Bostadsbolaget i olika nätverk och samverkansforum, så som Framtidenkoncernens säkerhetsråd.
Säkerhetsenheten ingår i Bostadsbolagets nyinrättade stabsavdelning och du rapporterar till stabschefen. Rollen utgår från vårt kontor på Engelbrektsgatan i centrala Göteborg. Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning och flerårig erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete i en ledande roll. Du har god kunskap om lagstiftning inom risk-, säkerhets- och beredskapsområdet samt erfarenhet av att omsätta regelverk och krav i praktiskt verksamhetsarbete.
Du är van att samverka med olika interna och externa aktörer och har erfarenhet av krisledning och krishantering. Som ledare är du trygg, tydlig och engagerande. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, bygga samverkan och få människor att arbeta mot gemensamma mål. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och är skicklig på att förankra, implementera och följa upp arbetssätt, rutiner och riktlinjer i organisationen.
Du är handlingskraftig, strukturerad och utvecklingsorienterad, med förmåga att prioritera och driva frågor framåt även i komplexa sammanhang.
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet, allmännyttan eller annan komplex organisation med ett tydligt samhällsuppdrag.
Vad vi erbjuder
Hos Bostadsbolaget får du ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad. Genom att skapa trygga, trivsamma och hållbara boendemiljöer bidrar du till ett levande Göteborg där människor vill bo, leva och växa.
Vi erbjuder en arbetsplats där delaktighet, öppenhet och inflytande är självklara delar av vardagen. Här får du möjlighet att påverka din arbetssituation och utvecklas både som ledare och individ. Vi värnar om ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete och fritid, hälsofrämjande insatser och en kultur där vi gläds åt att nå resultat tillsammans. Hos oss spelar du roll – för våra hyresgäster, dina kollegor och hela Göteborg.Om företaget
Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Stads Bostads AB Kontakt
Liza Carlund liza.carlund@bostadsbolaget.se Jobbnummer
9979107