Säkerhetschef Stenungsunds kommun
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2026-06-25
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som säkerhetschef ansvarar du för att leda och utveckla kommunens strategiska arbete inom områdena säkerhetsskydd, civilt försvar, krisberedskap, verksamhetsskydd samt brottsförebyggande arbete. Du ansvarar också för att samordna och vägleda kommunens verksamheter i frågor som relaterar till dessa områden, genom att aktivt arbeta för att öka medvetenheten i organisationen.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
• Att förutom arbeta som säkerhetschef även inneha ansvaret som säkerhetsskyddschef och signalskyddschef alternativt biträdande signalskyddschef.
• Säkerställa kommunens förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid fredstida kriser samt höjd beredskap.
• Driva och samordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanering inom förvaltningen.
• Ansvara för att utbildning och övning av kommunens kris- och krigsorganisation sker i tillräcklig omfattning.
• Ansvara för säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddsplan samt genomförande av säkerhetsskyddsåtgärder.
• Samordna frågor kring verksamhetsskydd så som exempelvis kamerabevakning, fysisk säkerhet, personsäkerhet och brandskydd samt säkerställa att kommunen arbetar systematiskt med dessa områden.
• Ansvara för framtagande av lägesbild över brottsligheten i kommunen samt framtagande och uppföljning av åtgärdsplan för att förebygga brott.
• Tillse att framtagna styrdokument inom området hålls aktuella och implementeras.
• Samverka med myndigheter, kommuner och andra aktörer.
• Genomföra omvärldsbevakning och bedöma vad som är relevant för kommunen.
• Rapportera lägesbilder och genomförd verksamhet.
• I tjänsten ingår ansvar för budget-, personal och arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom relevant område.
• Dokumenterad erfarenhet av krisberedskapsplanering, kontinuitetshantering och operativt arbete vid samhällsstörningar, gärna inom offentlig sektor eller kommunal förvaltning.
• Goda kunskaper inom den lagstiftning som reglerar områdena krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och brottsförebyggande arbete.
• B-körkort.
Meriterande är om du har:
• Erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar och arbete med verksamhetsskydd, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) eller brottsförebyggande arbete.
• Erfarenhet av och förståelse samt kunskap om hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation.Dina personliga egenskaper
• Förmåga att agera strategiskt, leda andra och bygga säkerhetsmedvetenhet i organisationen.
• God analytisk förmåga.
• God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga, då rollen innebär kontakt och samverkan med ett flertal andra aktörer som myndigheter, näringsliv, frivilligorganisationer med flera.
• Du bör ha god administrativ förmåga och lätt för att skapa struktur och systematik i ditt arbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut så vänta inte med att skicka in din ansökan!.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334225". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303730000 Jobbnummer
9979750