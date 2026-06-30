Säkerhetschef
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2026-06-30
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Gör skillnad i Kungälv!
Trivs du i en tydlig och ansvarsfull ledarroll där du får arbeta både strategiskt och operativt med frågor som rör säkerhet, trygghet och beredskap? Vill du leda engagerade medarbetare, driva utveckling och skapa moderna och effektiva arbetssätt inom flera centrala verksamhetsområden? Då kan du vara den säkerhetschef vi söker.
För att möta utvecklingen stärker vi vår organisation och söker nu en säkerhetschef. Vi söker dig som är redo att ta ett helhetsgrepp om organisationens fortsatta arbete och som på ett metodiskt och kommunikativt sätt driver säkerhetskulturen framåt för att säkerställa att kommunen är rustad för både vardag och kris.
En nyckel för att bygga en framgångsrik organisation är att det finns ett klokt, tryggt och tydligt ledarskap. Som ledare hos oss är du en viktig medskapare till framgång för Kungälvs utveckling. Du får tillsammans med medarbetarna utveckla våra verksamheter utifrån de mål och uppdrag vi har fått av medborgare och politiker. De ledord som vi arbetar efter är mod, respekt och medskapande.
Välkommen till Kungälv!
Ditt uppdrag
Som säkerhetschef, tillika säkerhetsskyddschef, har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och följa upp kommunens arbete inom säkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap, civilt försvar, informationssäkerhet, samt kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. I rollen ingår ett ansvar för verksamhet, personal och budget.
Du kommer att:
Ta fram och utveckla organisationens övergripande styrdokument, planer och analyser i syfte att säkerställa en robust säkerhetsorganisation.
Leda säkerhetsenheten och tillsammans med medarbetarna utveckla uppdrag, processer och arbetssätt.
Intern samverkan inom områdena upphandling, juridik, kommunikation och marknadsföring.
Stödja kommunens olika verksamheter inom deras eget säkerhetsarbete.
Stärka samverkan med räddningstjänsten genom Bohusläns Räddningstjänstförbund (BORF).
Initiera relevanta samarbetsytor inom kommunkoncernen.
Ansvara för utbildningsinsatser och övningsverksamhet, både kommunövergripande och verksamhetsspecifika.
Säkerställa att organisationen arbetar systematiskt med beredskaps- och kontinuitetsplaner.
Samverka med externa aktörer såsom näringsliv, myndigheter, region och andra kommuner.
Representera kommunen i relevanta nätverk.
Tjänsten omfattas av säkerhetsskyddslagen och innebär säkerhetsprövning. Rollen ställer krav på tillgänglighet även utanför ordinarie arbetstid.
Du arbetar både strategiskt och operativt, leder teamet och ansvarar även för egna sakområden – särskilt inom krisberedskap och civilt försvar. Arbetet sker i nära samverkan med övriga enheter, bolag, civilsamhället och externa aktörer.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen eller utbildning som av arbetsgivaren bedöms relevant.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med mål- och resultatstyrning i en komplex organisation.
En god kommunikativ förmåga, genom att du når fram, inspirerar och bygger förtroende. Du är tydlig och lyhörd, bjuder in till dialog och skapar engagemang.
Förståelse för den politiska kontexten och förmåga att omsätta politiska beslut till konkret verksamhet.
Erfarenhet från samarbete med offentliga verksamheter eller myndigheter.
Erfarenhet av facklig samverkan genom MBL och samverkansarbete.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar samt verksamhetsstyrning.
Ansökan
Tester och arbetsprov kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Som en del av vår rekryteringsprocess för ledande befattningar genomför vi registerkontroll på slutkandidat. Då tjänsten placeras i säkerhetsklass kan det bli aktuellt med säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-06-30Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun Kontakt
Felicia Holm 0303238690 Jobbnummer
9984334