Säkerhetsansvarig till skyddat boende
Fredahuset AB / Säkerhetsjobb / Västerås Visa alla säkerhetsjobb i Västerås
2026-02-04
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fredahuset AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Strängnäs
, Arboga
eller i hela Sverige
Fredahuset bedriver skyddat boende med särskilt barnfokus på flera platser i Mellansverige och söker nu en ny säkerhetsansvarig.
Som säkerhetsansvarig kommer du att ansvara för att Fredahuset fortsatt håller en hög säkerhet och uppdatera och revidera våra säkerhetsrutiner. Du är ett bollplank till kollegor vid transporter, du genomför transporter, håller i säkerhetssamtal med och utbildar klienter, både vuxna och barn, i säkerhet. Även kris- och stödsamtal är en del av dina arbetsuppgifter.
Du som söker har utbildning inom säkerhet, gärna från Polismyndigheten eller Försvarsmakten. Vi ser gärna att du har ett intresse av informationsteknik och genomgått säkerhetsutbildningar inom detta.
Tidigare arbetslivserfarenhet inom Polismyndigheten eller Försvarsmakten är meriterande. Även tidigare anställning inom socialt/pedagogiskt arbete är önskvärt.
Utöver detta ställs det krav på att du som person är varmhjärtad, pedagogisk, tydlig och lösningsorienterad.
Tjänsten är förlagd på dagtid vardagar men arbete under kvällar/helger kan förekomma vid behov. I tjänsten ingår att du har beredskap i hemmet under vissa perioder.
Vi rekommenderar att du är bosatt i Mälardalen med omnejd då vi finns på flera platser. Vid din ansökan behöver du uppge din adress för att vi ska kunna räkna ut inställelsetid utifrån att du kommer att ha schemalagd beredskap i hemmet. Du behöver kunna tala och skriva på svenska obehindrat då dokumentation förekommer.
Vi på Fredahuset är ett härligt team bestående av socionomer, socialpedagoger och säkerhetspersonal med stort hjärta för våra klienter. Vi tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning och begär alltid utdrag från misstanke- och belastningsregistret. Intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: jobbansokan@fredahuset.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säkerhetsansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fredahuset AB
(org.nr 556908-8684)
722 12 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9721771