Säkerhetsansvarig till Rättspsykiatri Vård Stockholm
Region Stockholm / Säkerhetsjobb / Huddinge Visa alla säkerhetsjobb i Huddinge
2025-12-22
Vill du ta ansvar för säkerheten i en av Sveriges mest komplexa vårdmiljöer och bidra till samhällsviktig vård? Vi söker en säkerhetsansvarig som vill leda och utveckla säkerhetsarbetet i en verksamhet där trygghet är avgörande - för både patienter och medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-22Om företaget
Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård i Stockholms län och har cirka 550 medarbetare fördelade på två sektioner. Verksamheten är lokaliserad till Helix, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Löwenströmska sjuk-huset i Upplands Väsby. I vårt uppdrag ingår att ta emot personer som, under påverkan av allvarlig psykisk störning, begått brott och av domstol överlämnats till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. Vi har även länsövergripande ansvar för patienter från Kriminalvården som är i behov av rättspsykiatrisk vård. Här hittar du mer information om oss och vår verksamhet: Rättspsykiatri Vård Stockholm
Om rollen
Som säkerhetsansvarig är du klinikens säkerhetsstrateg och en nyckelperson i arbetet med att skapa en robust säkerhetskultur. Du leder och utvecklar det systematiska säkerhetsarbetet och är ett viktigt stöd till verksamhetschef, chefer och säkerhetssamordnare i både strategiska och operativa frågor. Här möter du utmaningar som spänner från fysisk säkerhet i högriskmiljöer till strategisk planering för framtidens vårdlokaler.
Exempel på ansvarsområden
Utforma och driva klinikens säkerhetsstrategi, inklusive dynamisk och statisk säkerhet.
Ansvara för katastrofmedicinsk beredskap, brandskydd och kontinuitetsplanering.
Genomföra utredningar vid säkerhetsbrister och initiera förbättringsåtgärder.
Hantera upphandlings- och försäkringsfrågor, t.ex. kravställning vid säkerhetstekniska upp-handlingar.
Företräda kliniken i interna och externa nätverk samt i kontakt med bevaknings- och säkerhetsleverantörer.
Delta i och hålla utbildningar inom säkerhetsområdet.
Ha strategisk omvärldsbevakning inom säkerhetsfrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och dokumenterad erfarenhet av säkerhetsarbete med övergripande ansvar. Du har flera års erfarenhet av både strategiskt och operativt säkerhetsarbete, gärna inom politiskt styrda organisationer eller annan komplex verksamhet. Du har god kunskap om och erfarenhet av projektledning, till exempel inom byggprojekt och av upphandling. Du har erfarenhet av att utveckla säkerhetssystem, tekniska installationer och lokalrelaterade frågor. Erfarenhet av krishantering, beredskapsplanering och ledning i högriskmiljöer är meriterande.
Du är analytisk, strukturerad och har förmåga att se helheten. Du är trygg i din kompetens, prestige-lös och har ett samarbetsinriktat förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
För tjänsten arbetar vi med löpande urval. Vi tillämpar drogtestning i samband med anställning.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Heltid, 39.5 timmar/vecka. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
