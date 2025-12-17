Säkerhetsansvarig till Räddningstjänsten Halmstad
Halmstads Kommun / Säkerhetsjobb / Halmstad Visa alla säkerhetsjobb i Halmstad
2025-12-17
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som säkerhetsansvarig har du ett övergripande ansvar för att utveckla, utbilda, samordna och följa upp Räddningstjänstens arbete inom fysisk säkerhet, personalsäkerhet, informations- och cybersäkerhet samt säkerhetsskydd för hela förvaltningen.
Du arbetar strategiskt med att skapa robusta strukturer och processer som stärker vår förmåga att hantera och förebygga säkerhetsrisker. Både säkerhetsarbetet, arbetet med Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) och arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser sker i samverkan med kommunledningsförvaltningen. Till rollen hör även budgetansvar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utveckla och följa upp säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddsplan och riskanalyser
• Driva arbetet med policydokument, riktlinjer och kontinuitetsplanering
• Vidareutveckla informations- och cybersäkerhetsarbetet samt hantera säkerhetsincidenter
Du har ett övergripande ansvar för att utveckla Räddningstjänstens förmåga att verka under höjd beredskap och krig (RUHB) - i nära samverkan med beredskapsplaneraren för Halland och andra samhällsaktörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utveckla och följa upp beredskapsplaner och krigsorganisation
• Samordna arbetet internt och externt med relevanta aktörer
• Säkerställa att personal har rätt kompetens och att relevant utrustning finns på plats
• Driva arbetet med beroende och kontinuitetsplanering och risk och sårbarhetsanalys
Du kommer även att delta i eller driva olika utvecklingsprojekt som kan beröra hela Räddningstjänstens verksamhetsområde. Ett flertal av de arbetsuppgifter som beskrivs ovan utförs i nära samarbete med kollegor från olika delar av verksamheten. Beredskaps- eller jourtjänstgöring kan bli aktuellt i tjänsten. Vi ser också möjlighet att, i viss utsträckning, anpassa och forma tjänstens innehåll utifrån din kompetens och erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har brandingenjörsexamen inklusive MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst (RUB), eller har genomgått MSB:s ledningsutbildning Insatsledare - eller motsvarande äldre utbildning.
Du har ett tydligt intresse för säkerhetsarbete och god förståelse för hur säkerhetsfrågor påverkar verksamhetens helhet - både i det ordinarie säkerhetsarbetet och inom Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Erfarenhet av att planera, samordna eller verka inom RUHB är meriterande.
Vi ser gärna att du har kännedom om och förståelse för lagstiftningen inom säkerhetsområdet och att du har god förmåga att snabbt sätta dig in i relevanta regelverk. Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet, krisberedskap, totalförsvar eller fysisk säkerhet är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en meningsfull och varierad roll i en verksamhet som gör verklig skillnad för människor varje dag.
Du blir en del av ett engagerat team inom avdelningen Staben, där medarbetare med olika specialistkompetenser samarbetar för att skapa struktur, kvalitet och utveckling i verksamheten.
Vi arbetar utifrån värdegrunden Din trygghet - vårt arbete - tillsammans, där omtanke, engagemang och vidsynthet präglar vårt sätt att arbeta.
Som medarbetare får du ett ledarskap som bygger på tillit och öppenhet. Hos oss möts du av en arbetsmiljö som bygger på samarbete och professionalism, där din kompetens tas till vara och du ges utrymme att påverka och bidra till förbättringar i verksamheten.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande, ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten, och ser gärna sökande som bidrar till detta.
Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass och kräver godkänd säkerhetsprövning.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd. Om företaget
Räddningstjänstens främsta uppgift är att säkra ett förebyggande brandskydd. Vid olyckor är vår uppgift att minska konsekvenserna för den enskilde och för samhället. Vårt arbete ska präglas av omtanke och ske i nära samarbete med övriga delar av samhället.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/218". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänsten Kontakt
Tina Nordlund, verksamhetschef Staben tina.nordlund@halmstad.se 0703-792327 Jobbnummer
9650033