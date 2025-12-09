Säkerhetsansvarig, socialförvaltningen i Helsingborgs stad
Helsingborgs kommun / Säkerhetsjobb / Helsingborg Visa alla säkerhetsjobb i Helsingborg
2025-12-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vi söker en självständig och utvecklingsinriktad person för uppdraget att som säkerhetsansvarig bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete på socialförvaltningen.
Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.
Vi på socialförvaltningen befinner oss i en spännande förflyttning mot framtidens socialtjänst. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig med koll på läget. Letar du efter nya utmaningar och vill vara med och bygga en trygg och stabil socialtjänst?
Tveka inte, skicka in din ansökan redan idag.
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vår organisation har fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, första linjen insats och service samt boende.
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Viss kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma i akuta situationer. Det finns möjlighet till flexibelt och platsoberoende arbete och du har stora möjligheter att påverka din arbetsvardag. Vi berättar mer när vi ses!Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en erfaren person för att ta vid uppdraget med att bedriva och systematisera socialförvaltningens säkerhetsarbete. Uppdraget omfattar personalsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och kontinuitetshantering, men även de delar av verksamheten som ingår i stadens civila beredskap samt säkerhetsskyddsaspekter på vår verksamhet. Du kommer ansvara för att gällande lagar, författningar, föreskrifter och kollektivavtal inom staden och socialförvaltningen följs och ska vara väl förtrogen med gällande lagstiftning inom den egna verksamheten.
Genom ett proaktivt arbetssätt blir du ett stöd till förvaltningsledningen och verksamheterna.
Uppdraget innefattar även säkerhetsarbete på en övergripande och strategisk nivå med målet att minska sårbarheten i verksamheten och skapa förutsättningar för att kunna förebygga, motstå och hantera verksamhets- och samhällsstörningar. Som säkerhetsansvarig är du förvaltningens primära kontaktperson till stadsledningsförvaltningen i frågor som rör dessa områden.Kvalifikationer
För att den här tjänsten ska vara rätt för dig behöver du en högskoleutbildning som till exempel statsvetare eller ingenjör, och arbetslivserfarenhet som är relevant för uppdraget. Det innebär att du har erfarenhet av arbete inom exempelvis krisberedskap, säkerhetsskydd eller civilt försvar. Vi vill också att du har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet. Det är meriterande om du har arbetat med dessa frågor inom kommunal verksamhet.
Du behöver ha B-körkort och dessutom köra bil.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därför krävs svenskt medborgarskap. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Det är meriterande om du har en aktuell säkerhetsklassning.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Vi har planerat att hålla intervjuer den 16 januari mellan klockan 13.00 - 16.00 samt den 23 januari mellan 10.00 - 16.00, så boka de tiderna i kalendern redan nu om du kan, så får vi enklare att ses.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Säkerhetschef
Jonas Berg jonas.berg@helsingborg.se 0733-154178 Jobbnummer
9635578