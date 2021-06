Säkerhetsansvarig H22 City expo 2022 - Helsingborgs kommun - Säkerhetsjobb i Helsingborg

Helsingborgs kommun / Säkerhetsjobb / Helsingborg2021-06-29Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.Ditt sammanhang: Världens häftigaste stadsmässaSiktet är inställt på sommaren 2022, då ska Helsingborg genomföra en stor stadsmässa som en manifestation av flera års arbete med att utveckla en smart, hållbar och innovativ stad. En stadsmässa där människan är i centrum, där livet mellan husen är lika viktigt som livet innanför väggarna och där utgångspunkten är livskvalitet.Säkerhetsarbetet är en viktig faktor för att vi ska lyckas med expot. Därför letar vi nu efter en Säkerhetsansvarig för H22 City expo. Du kommer att spela en viktig roll i planerandet, kvalitetssäkringen och genomförandet av H22 City expo. Organisatoriskt kommer du tillhöra Strategisk samhällsutveckling, enheten Trygghet och säkerhet, men i ett nära samarbete med H22 City expoorganisationen.I Helsingborg är vi alla med och aktivt bidrar till vår gemensamma framgångar och vi motiveras av att driva våra uppdrag och leveranser framåt. Vi är glada över att arbeta i Helsingborgs stad och kan stolt säga - jag är en H22:are!Innan du läser vidare i annonsen vill vi att du tittar på den här korta filmen för att få en bild av vad H22 är:Din utmaningH22 City expo kommer genomföras under 35 dagar och omfatta upplevelser, utställningar, konserter, föredrag och större internationella konferenser. Din roll blir att ansvara för säkerhetsorganisationen före, under och efter H22-City expo. Det innebär beredskaps- och säkerhetsplanering, säkerhetsansvarig för det operativa genomförandet samt överlämning, rapportering och analys efter H22 City expo.Detta sker i tätt samarbete och samverkan med stadens säkerhetsaktörer, H22 city expoorganisationen, befintliga leverantör av säkerhetstjänster, andra myndigheter och med de gäster och partners som har en egen säkerhetsorganisation för t.ex. personskydd.För att lyckas i rollen tror vi att du harHaft betydande roller som säkerhetsansvarig vid större event och arrangemangErfarenhet och kompetens av att strukturera, planera och bygga upp en säkerhetsorganisation i tidigare uppdrag av liknande karaktärKompetens inom riskhantering och krisberedskapBrett kontaktnät inom branschenHar en förmåga att snabbt förstå och ta dig an uppdrag och projektAgerar och driver uppdrag självständigt, effektivt och målfokuserat från idé och strategi till operativt genomförandeErfarenhet av att leda och engagera andra människorTar fullt lead på ditt uppdrag men givetvis i nära samarbete och med ett helhetsperspektivDu är van vid att skapa relationer som bygger på framgångHar ett strukturerat arbetssätt samt är trygg och engagerad i ditt arbeteVi är nyfikna på dig! Urvalet kommer ske löpande så skicka genast in din ansökan via länken nedan. Vi ser fram emot att höra av dig!Inför anställning kommer en säkerhetsprövning genomföras.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädareDå vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-06-29Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-30Helsingborgs kommun5836917