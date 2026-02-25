Säkerhetsanalytiker till Riksbanken
2026-02-25
Var med och stärk IT- och cybersäkerheten i en verksamhet med avgörande betydelse för Sveriges ekonomiska stabilitet och utveckling. Nu söker vi en säkerhetsanalytiker till Riksbankens SOC. Som säkerhetsanalytiker identifierar du hot och avvikelser och arbetar aktivt med att förebygga och hantera cyberrelaterade incidenter i Riksbankens IT-miljö samt bidrar till förstärkning av IT- och cybersäkerheten.
VI ERBJUDER DIG
Riksbankens IT-miljö innehåller flera samhällskritiska system vilket gör IT- och cybersäkerhet till ett prioriterat område. Här får du kombinera teknisk fördjupning med samhällspåverkan. Du löser komplexa problem och utvecklas i en prestigelös miljö som präglas av samarbete, nyfikenhet, lärande och mod i en omgivning som få kan matcha.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Du arbetar inom Riksbankens Security Operations Center (SOC) och bidrar genom att säkerhetsgranska applikationer samt analysera sårbarheter, larm och loggar i syfte att identifiera hot, avvikelser och förbättringsmöjligheter. Du kommer bland annat att arbeta med:
• operativ analys av sårbarheter, larm och loggar
• dokumentera och prioritera förbättringsförslag
• delta i/leda workshops för framtagande av "use-cases" för förbättrad upptäcktsförmåga
• ta fram och dokumentera rutiner och processer
• säkerhetsgranskning av applikationer
Du är en viktig part gentemot vår externa leverantör för säkerhetsövervakning där du, utöver din tekniska kompetens, bidrar med verksamhetsspecifik kunskap om Riksbanken.
Fokus ligger också vid omvärldsbevakning. Du kommer representera oss i både nationella och internationella sammanhang och bygga nätverk som stärker samverkan inom samhällskritiska infrastrukturer. Riksbanken har exempelvis deltagit i cybersäkerhetstävlingar anordnade av BIS och ESCB, samt Locked Shields Cyber Defense-övningar anordnade av NATO. Riksbanken anordnar även egna interna och externa event och tävlingar, bland annat The Riksbank's Online Cybersecurity Challenge Summit (ROCCS).
Du kommer också vara med och stärka verksamhetens medvetenhet om IT-säkerhetsrisker där du bidrar med din erfarenhet och kunskap samt agerar expert och rådgivare. Vid behov agerar du även projekt-/aktivitetsledare.
DITT TEAM
Riksbankens IT-verksamhet leds av en IT-chef och består av sex enheter som leds av varsin enhetschef. Du tillhör Enheten för Säkerhet & Arkitektur där du kommer samarbeta när andra säkerhetsanalytiker, penetrationstestare, SOC-ansvarig, IT-säkerhetsansvarig, IT-säkerhetsarkitekter, systemansvariga, IT-arkitekter, verksamheten och Riksbankens leverantörer.
MER OM DIG
Vi söker sig som har:
• Relevant universitets- eller högskoleutbildning inom exempelvis systemvetenskap eller motsvarande relevant utbildning, eller arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flera års praktisk erfarenhet av IT-säkerhetsarbete, gärna inom ett SOC, eller motsvarande erfarenhet och kunskap inom Security Information and Event Management (SIEM) och säkerhetsanalys
• God kunskap om loggning och logginsamling inom exempelvis infrastruktur, applikationer och operativsystem
• Flytande kunskaper i både svenska och engelska
Meriterande erfarenhet är arbete inom drift och förvaltning samt kompetens inom IT-infrastruktur, nätverk och operativsystem (UNIX och Windows), liksom arbete med Microsoft EDR och Sentinel. Vi ser gärna att du har relevanta certifieringar inom området.
Som person har du förmåga till helhetssyn och ett genuint intresse för IT-säkerhetsfrågor. Du är analytisk, arbetar strukturerat och är självgående och proaktiv i ditt förhållningssätt. Du kommer lägga mycket tid på att analysera sårbarheter, larm och loggar för att identifiera hot och avvikelser vilket ställer krav på att du har uthållighet och gillar att gå ned på djupet i tekniska detaljer. Vidare tar du egna initiativ, fokuserar på resultat och har ett naturligt driv att lösa problem. Samtidigt är du kommunikativ och pedagogisk och kan förklara komplexa IT- och cybersäkerhetsfrågor på ett tydligt sätt.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, med 6 månaders inledande provanställning
Placering: Huvudkontoret på Brunkebergstorg samt HK Klara Klarabergsgatan, mitt i centrala Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: Efter överenskommelse
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch i personalmatsal, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Som landets centralbank har vi en nyckelroll för individer, hushåll och företag i Sverige och i över 350 år har vi utforskat nya vägar för att vara i framkant - från kopparplåtmynt till AI. Oavsett inom vilket område din kompetens finns - är det med stolthet vi tar oss an våra uppdrag. Tillsammans arbetar vi för en låg och stabil inflation, bidrar till ett effektivt och stabilt finansiellt system och säkerställer att betalningar fungerar smidigt, även i kriser. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
I denna rekrytering samarbetar Riksbanken med rekryteringsföretaget Computer Sweden Recruitment. Deras rekryterare gör ett första urval i samråd med rekryterande chef samt utför intervjuer. De kandidater som går vidare träffar sedan rekryterande chef.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 23 mars 2026. Vi vill att du besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Riksbanken genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär kontroll av examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
KONTAKT
Alexandra Tihinen
Rekryteringskonsultalexandra.tihinen@csrecruitment.se
Sinia Cicovi
Enhetschefsinisa.cicovic@riksbank.se Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-2684), http://www.riksbank.se/ Arbetsplats
Riksbanken Jobbnummer
9764225