Säkerhetsadministratör - Informationsförmedling i Regeringskansliet
2025-09-23
RK Informationsförvaltning, Informationsförmedlingen
Är du både säkerhetsmedveten och serviceinriktad? Vill du arbeta med informationsförmedling i händelsernas centrum? Då kan den här vara en roll för dig.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som säkerhetsadministratör på Förvaltningsavdelningens Informationsförmedling arbetar du med intern och extern distribution av information. Arbetet innebär att du vidareförmedlar inkomna handlingar och information till departementen samt importerar och exporterar data i ett flertal IT-system. Du distribuerar all in- och utgående trafik i Informationsförmedlingens system samt signalskyddssystem. Arbetet sker i enlighet med fastställda rutiner. Andra administrativa arbetsuppgifter som tex diarieföring ingår också. I rollen som säkerhetsadministratör ingår schemalagd beredskapstid på kvällar och helger samt schemalagda pass för öppning och stängning.
Informationsförmedlingen ingår i Regeringskansliets enhet för informationsförvaltning, där du arbetar tillsammans i en grupp på 12 personer.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se. Publiceringsdatum2025-09-23Bakgrund
För att vara aktuell för denna roll behöver du uppnå alla skallkrav, och gärna även de meriterande kriterierna.
Skallkrav:
• God datorvana
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Gymnasieexamen
Meriterande:
• God kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen inklusive erfarenhet av praktisk tillämpning
• Erfarenhet av arbete med förmedling av säkerhetsskyddsklassificerad information inom offentlig sektor samt kunskap om hur sådan information hanteras och skyddas enligt gällande regler och rutiner.
• Signalskyddsutbildning
• Erfarenhet av diarieföring
• Högskoleexamen som Regeringskansliet bedömer som relevant
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
I denna roll ska du dessutom vara säkerhetsmedveten och förstå vikten av att skydda känslig information. Du är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete. Du behöver kunna behålla lugnet i stressiga situationer och fokusera på det som är viktigt. Du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar självständigt. Samtidigt samarbetar du väl med andra och är bra på att lyssna och kommunicera. Du är serviceinriktad och hjälper gärna kollegor och andra som behöver stöd.
Läs mer om Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid som påbörjas med 6 månaders provanställning, med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Beredskapsarbete enligt schema sker på kvällar, nätter och helger.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Johan Eivergård på 08-405 48 55. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Ana Acosta på 08-405 39 42. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 oktober 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
