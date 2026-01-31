Säkerhets- och informationssäkerhetssamordnare
2026-01-31
Publiceringsdatum2026-01-31
Regionarkivet är Sveriges största kommunala/regionala arkiv.
Här finns över 12 mil pappershandlingar och stora mängder digital information. Allmänhet, forskare, företag och myndigheter söker information hos oss som rör skolor, socialtjänst, sjukvård, politik, stadsbyggnad, lokaltrafik, kultur, föreningslivet i Göteborg och mycket annat.
För att det ska vara möjligt att söka fram och lämna ut det material som efterfrågas behöver vi se till att rätt information bevaras på rätt sätt. Det gör vi genom att fatta beslut, göra tillsyn och ge utbildning, råd och stöd till myndigheterna. Det regelverk vi utgår från gör det möjligt att utveckla en modern informationshantering i samverkan med verksamheterna. Det ska vara så lätt som möjligt för myndigheterna att göra rätt. Regionarkivet utvecklar och anpassar också ett digitalt slutarkiv för att möta framtidens behov av information.
Regionarkivet är en förvaltning i Göteborgs Stad och styrs av Arkivnämnden, gemensam arkivmyndighet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Förvaltningen har cirka 50 medarbetare i Göteborg och Vänersborg som på olika sätt bidrar till att rätt information bevaras och är tillgänglig idag och i framtiden.Dina arbetsuppgifter
Är det du som kan ta ett helhetsgrepp om säkerhetsfrågorna och göra regelverk och krav begripliga i vardagen? Nu söker vi dig som vill bygga strukturer, driva utveckling och stärka informationssäkerhet och säkerhetsskydd i nära samarbete med verksamheten. Vi erbjuder ett intressant arbete i en liten förvaltning med ett stort och viktigt samhällsuppdrag.
Rollen som säkerhets- och informationssäkerhetssamordnare är ny och ger dig goda möjligheter att utforma hållbara strukturer i nära samarbete med engagerade kollegor. Du säkerställer att styrningen blir begriplig, användbar och förankrad i verksamheten och du arbetar både strategiskt och operativt för en god säkerhetskultur.
I ditt arbete utvecklar du relevanta interna rutiner, planer och andra styr- och stöddokument. Du ser till att dessa är användbara i praktiken och att chefer och medarbetare har rätt kunskap genom löpande stöd- och utbildningsinsatser.
Tyngdpunkten i tjänsten är uppdraget som informationssäkerhetssamordnare. I denna roll ansvarar du för att etablera och driva ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt för informations- och cybersäkerhet i förvaltningen. Här ingår samarbete i frågor som även rör dataskydd.
I uppdraget som säkerhetssamordnare samordnar du och utvecklar förvaltningens säkerhetsarbete. Du genomför riskanalyser och planerar insatser för att säkerställa förvaltningens säkerhetsskydd och förmåga att hantera kris, samhällsstörning och civil beredskap. Detta innefattar samarbete inom fysisk säkerhet och personsäkerhet.
Du ingår i kansliet med fem medarbetare där de övriga är stödfunktioner inom it, dataskydd, arkivjuridik, ärendehandläggning, diarieföring, arkivering och kommunikation. I säkerhetsskyddsuppdraget rapporterar du direkt till förvaltningschef och i övriga frågor till kanslichef. Du ingår i förvaltningens krisledningsorganisation och har ett nära samarbete med förvaltningsledningen och andra roller inom förvaltningen.
Rollen kräver att du är trygg i din kompetens och van att arbeta självständigt. Samtidigt har du goda kollegor inom förvaltningen samt tillgång till etablerade nätverk och stöd inom Göteborgs Stad.Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning inom informationssäkerhet eller närliggande område. Du har god förståelse inom it och för informationssäkerhetens grundprinciper - konfidentialitet, riktighet (integritet) och tillgänglighet - och erfarenhet av att förklara och tillämpa dessa i verksamhetsnära sammanhang. Du har även kunskap om relaterade begrepp såsom identifiering, autentisering, auktorisation, ansvarighet och spårbarhet. Du har förmåga att läsa, tolka och omsätta lagar, föreskrifter och styrande dokument till praktiskt och verksamhetsnära säkerhetsarbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av eller utbildning inom säkerhetsskyddsarbete. Saknar du detta fullt ut finns möjlighet att bygga på din kompetens genom utbildningar i tjänsten. Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig förvaltning är också meriterande, och särskilt om du har god kunskap om offentlighets- och sekretesslagstiftningen och förstår sambandet mellan skydd av allmänna handlingar, dataskydd och informationssäkerhet.
Som person tar du ansvar för att arbetet drivs framåt och du är trygg i din kompetens. Du är van att arbeta brett och självständigt, samtidigt som du samarbetar prestigelöst genom att lyssna och visa respekt för andras perspektiv. Du är pedagogisk och har en förmåga att göra det svåra enklare. Du trivs med variationen mellan strategiska och operativa uppgifter och mellan enkla och mer komplexa frågeställningar.
Vi förväntar oss inte att du har spetskompetens inom alla områden som ingår i tjänsten, men att du har en tydlig vilja och förmåga att utvecklas i rollen. För oss är personlig lämplighet, omdöme och drivkraft avgörande. Vi berättar gärna mer när vi ses.AnställningsvillkorOm företaget
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/481". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Regionarkivet Kontakt
Joanna Glad joanna.glad@arkivnamnden.goteborg.se 031-3659928 Jobbnummer
9715536