Säkerhets- och beredskapssamordnare till Bromölla kommun
2026-04-14
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Arbetsuppgifter
I rollen som säkerhets- och beredskapssamordnare ansvarar du för att samordna, utveckla och följa upp kommunens arbete inom säkerhet och beredskap. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens verksamheter samt externa aktörer.
Du är placerad på Räddningstjänsten och arbetar nära räddningschef och säkerhetsskyddschef i frågor som rör krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
• Samordning och utveckling av kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar
• Framtagande och uppföljning av styrdokument, inklusive risk- och sårbarhetsanalyser
• Planering och genomförande av utbildningar och övningar
• Stöd till verksamheter i säkerhets- och beredskapsfrågor
• Samverkan med myndigheter och andra relevanta aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Yrkeshögskoleutbildning (YH) eller högskoleutbildning inom säkerhet, krisberedskap, samhällsskydd eller annat relevant område.
• Kunskap om relevant lagstiftning och regelverk.
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av säkerhets- och beredskapsfrågor i en kommunal organisation.
• Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar.
Arbetet ställer krav på att du är strukturerad, självgående och har god analytisk förmåga. Du är lyhörd och har lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer. Vidare är du pedagogisk och har förmåga att på ett tydligt och anpassat sätt förmedla kunskap inom säkerhets- och beredskapsområdet till olika målgrupper inom organisationen.
Vi söker dig som som kompletterar vår befintliga arbetsgrupp och lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver att du är svensk medborgare. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med gällande lagstiftning.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla kommun
(org.nr 212000-0894), http://www.bromolla.se
Box 18
)
295 31 BROMÖLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromölla kommun, Räddningstjänsten Kontakt
Facklig företrädare nås via kommunens växel 0456-82 20 00
9854303