Sågverksoperatörer till Södra Wood
AB Effektiv Väst / Sågverksoperatörsjobb / Varberg Visa alla sågverksoperatörsjobb i Varberg
2026-06-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Varberg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
På Södra Wood förädlar vi skogsråvara från våra medlemmar till högkvalitativa träprodukter som exporteras till kunder världen över. Med fokus på hållbarhet, innovation och ständig utveckling driver vi framtidens träindustri framåt. Nu söker vi fler sågverksoperatörer som vill bli en del av vår verksamhet.
Hos oss får du arbeta i en modern produktionsmiljö där säkerhet, kvalitet och samarbete är en naturlig del av vardagen. Är du en person som vill utvecklas och bidra till en effektiv produktion kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vad erbjuder rollen?
Som sågverksoperatör ansvarar du för att övervaka och säkerställa en säker och effektiv drift av en eller flera maskiner som producerar olika träprodukter. Arbetet utförs med stort fokus på säkerhet och kvalitet. Maskinerna hanteras antingen manuellt eller genom styrning via anläggningens digitala kontrollsystem.
I rollen ingår även arbetsuppgifter som sortering, paketering och hantering av virke. Arbetet utförs enligt gällande produktionsplanering samt säkerhets- och arbetsinstruktioner för att säkerställa en effektiv och trygg produktion.
Som operatör arbetar du vid olika delar av verksamheten, exempelvis i sågverket, justerverket, hyvleriet, timmerhanteringen och utlastningen, vilket ger en varierad arbetsdag och en bred förståelse för produktionsprocessen.
Arbetstiderna är förlagda på två-skift och förväntat tillträde är vecka 32.
Vem är du?
För att trivas i rollen som sågverksoperatör är du en ansvarstagande och säkerhetsmedveten person som alltid arbetar noggrant och följer gällande rutiner och instruktioner. Du har ett tekniskt intresse och känner dig bekväm med att arbeta både praktiskt och med digitala styrsystem.
Du är uppmärksam och kvalitetsmedveten, vilket gör att du snabbt kan upptäcka avvikelser och bidra till en effektiv och säker produktion. Eftersom arbetet ofta sker i samarbete med kollegor är du en lagspelare med god samarbetsförmåga, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ när situationen kräver det.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsstationer och arbetsuppgifter. Dessutom har du en positiv inställning, är engagerad i ditt arbete och bidrar till en god arbetsmiljö.
För att vara kvalificerad för rollen bör du ha en avslutad gymnasieutbildning, B-körkort och behärska det svenska språket väl. Det är meriterande om du har truck och/eller traverskort.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 14/7. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ebba på ebba.bremberg@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
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södrawood, sågverk, sågverksoperatör, jobbivarberg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7991105-2077212". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Brukstorget (visa karta
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432 40 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9984772