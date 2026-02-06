Sågverksoperatörer till Setra i Färila

Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Sågverksoperatörsjobb / Ljusdal
2026-02-06


Publiceringsdatum
2026-02-06

Om företaget
Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och har cirka 900 anställda. I vår koncern ingår sju sågverk, två förädlingsenheter - varav en finns i Storbritannien, huvudkontor och försäljningskontor i Sverige samt sju olika försäljningskontor utomlands.

I våra anläggningar tillverkar vi sågade och förädlade trävaror, samt bioprodukter, av gran och furu från svenska skogar. Med hjälp av stor kunskap, nytänkande, hög industriell kapacitet och smarta processer förvandlar vi skogsråvaran till klimatsmarta produkter av rätt kvalitet för alla våra kunders behov. Och på så sätt hjälper vi fler av våra kunder att bli mer grönsamma, varje dag.

Vi söker nu drivna och positiva sågverksoperatörer till Setra i Färila som vill stärka upp deras produktion under perioden mars till och med augusti ut.

Arbetsuppgifter
Som sågverksoperatör på Setra arbetar du till exempel med att övervaka delar av processen, kvalitetssortera virket, paketera slutprodukten samt utföra lättare underhåll.

En del av arbetet utförs självständigt där du ansvarar för din arbetsplats men du kommer vara en del av ett arbetslag som stöttar varandra i den dagliga driften. Dina kunniga kollegor kommer hjälpa dig att komma tillrätta och sprida den kunskap som du behöver för att bli trygg i ditt arbete. Vi har stort fokus på säkerhet vilket gör att ordning och reda är en viktigt egenskap hos våra medarbetare.

Arbetet är förlagt till 2-skift.

Profil
Vi ser gärna att du är en ansvarstagande och driven person som inte är rädd att hugga i och hjälpa till där det behövs. Du är kvalitetsmedveten, observant och du trivs med att arbeta ensam. Om du har tidigare erfarenhet från arbete på sågverk, hyvleri eller liknande erfarenhet från processindustri ser vi det som meriterande. På Setra är det viktigt att kvaliteten i produktionen håller hög nivå varje dag där du kommer spela en viktig roll i att arbetet flyter på under produktionstid.

För att passa i rollen ser vi att du har god datorkunskap samt meriterande är om du har Truckkort (B1).

Drogtest tillämpas vid anställning hos Setra Trävaror

Så ansöker du
Rekryteringen sker i samarbete med Clockwork. Sök tjänsten redan idag då urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen går ut. Sista dag för ansökan är 2026-02-22.

Varmt välkommen med din ansökan!

För mer frågor angående tjänsten kontakta konsultchef Linnéa Hedenberg.
Telefonnummer: 073-351 27 84, email: linnea.hedenberg@clwork.se

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17859".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Clockwork Hälsingland AB

Kontakt
Linnea Hedenberg
linnea.hedenberg@clwork.se
73-3512784

Jobbnummer
9728031

