Sagoparken Fristående Förskola söker Timvikarier
2026-01-11
Om dig
Som timvikarie på Sagoparken Fristående Förskola ska du ha ett genuint intresse att arbeta med barn och alltid ha barnen i centrum. Du ska ha lätt för att skapa goda relationer, är trygg som person och ha en positiv människosyn. Som person är du engagerad, flexibel, strukturerad, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga, samt kan följa instruktioner.
Som timvikarie på Sagoparken ser vi gärna att både män och kvinnor söker, unga som äldre och pensionärer.
Vi ser gärna att du har utbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet, men inget måste.
För att kunna kommunicera med kollegor, barn och föräldrar behöver du behärska det svenska språket väl i tal och skrift.
För att kunna börja arbeta som timvikarie måste du fyllt 18 år, samt lämna utdrag ur belastningsregistret innan du kan börja arbeta på Sagoparken. Om du inte har ett utdrag ur belastningsregistret eller har ett utdrag som är äldre än 1 år, är det bra om du så snart som möjligt beställer ett nytt.
Att vara timvikarie på Sagoparken Fristående Förskola innebär i första hand att vikariera för ordinarie personal vid behov. Det kan också i vissa fall leda till mer fasta timmar på ett schema under en begränsad tid. Du ska kunna vikariera med kort varsel.
Lite kort om Sagoparken Fristående Förskola
Sagoparken Fristående Förskola är en liten familjär förskola med tre hemvister. Förskolan är forskningsbaserad med en noggrann utvald profil "Språk och kommunikation genom estetiska uttryck". På Sagoparken arbetar det engagerade och drivande pedagoger som tillsammans med barnen utforskar lärandet.
När ni ansöker som timvikarier till Sagoparken
Ansök genom mejl och bifoga CV och personligt brev. Glöm inte av att skriva med era kontaktuppgifter, så som telefonnummer.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: karin.nygard@sagoparken.se
Huvudman/ Rektor
Madelene Lindstein madelene.lindstein@sagoparken.se 073-372 25 12 Jobbnummer
