Sågmyraskolan söker F-3 lärare
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Falun Visa alla grundskollärarjobb i Falun
2026-01-02
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Falun
Sågmyraskolan söker F-3 lärare!
Sågmyraskolan tillhör Bjursås skolområde. I skolområdet finns tre skolor; Bjursåsskolan F-9 (två skolhus), Grycksboskolan F-6 och Sågmyraskolan F-6. Samtliga skolor är landsbygdsskolor och har alla nära till fina grön- och skogsområden samt goda möjligheter till frilufts- och idrottsaktiviteter. Skolområdet består av ca 600 elever och uppemot 100 personal. Skolområdets arbete leds av en rektor och vid varje skolenhet finns det en biträdande rektor.
Att jobba i skolan är ett tillsammansarbete! Vi jobbar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål. Vi värdesätter goda relationer och hos oss ska alla elever känna trygghet med de vuxna som finns runt omkring dem. Hos oss är det kollegiala lärandet viktigt och vi jobbar tillsammans för att skapa en god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår det exempelvis:
• planering, genomförande och utvärdering av undervisning i F-3
• mentorskap
• samverkan med kollegor Kvalifikationer
För rollen krävs
• Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk F-3Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en tydlig och strukturerad lärare som brinner för att utveckla dig själv och din undervisning. Du är en lagspelare som samverkar med dina kollegor för elevernas bästa och vi ser även att du är positiv och lösningsfokuserad. Som person är du trygg i din roll som pedagog och ledare. Du har stort lösningsfokus och är flexibel i ditt arbetssätt. Dessutom är du en god förebild och en bra ledare som tar ansvar och visar engagemang. Vidare ser vi gärna att du är nytänkande och villig att sprida dina tankar vidare.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet!
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av undervisning i grundskolan
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
(mailto:rekryteringscenter@falun.se
) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296796". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Btr rektor
Therese Ekstedt therese.ekstedt@falun.se 023 -833 29 Jobbnummer
9667927