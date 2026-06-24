Safety Surveillance
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Bli en del av ett dedikerat team hos vår kund där du arbetar med säkerhetsövervakning för medicintekniska produkter och kosmetika i en roll som kombinerar noggrannhet med regulatorisk expertis.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Som Safety Surveillance ansvarar du för att hantera och utreda säkerhetsärenden för icke-farmaceutiska produkter såsom kosmetika och kosttillskott. Du arbetar självständigt med att säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav och samarbetar nära QA-avdelningen för att utvärdera reklamationer.
Du erbjuds
Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Uppdraget är på heltid fram till oktober, med goda chanser till förlängning eller extraarbete på deltid efteråt.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett operativt ansvar för att upprätthålla och hantera system för säkerhetsövervakning av icke-farmaceutiska produkter för att skydda konsumenters välmående.
Hantera och utreda säkerhetsärenden inklusive bedömning och dokumentation
Genomföra regulatorisk rapportering för medicintekniska incidenter och kosmetovigilans
Samla in säkerhetsdata från tvärfunktionella team för att uppfylla rapporteringskrav
Ge stöd och konsultation vid reklamationshantering enligt gällande regelverk
Utvärdera inkomna reklamationer för att säkerställa korrekt post-market surveillance
Dokumentera och administrera ärenden i interna databaser
Samarbeta med QA-avdelningen kring kvalitetsavvikelser och reklamationsprocessen
Vi söker dig som
Har studerat/studerar farmaci, naturvetenskap, medicin eller motsvarande.
Flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
God vana av MS Office och arbete i databaser
Kunskap om ärendehantering och reklamationsprocesser
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av regulatorisk rapportering (vigilance reporting)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5NY0EL". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9977330