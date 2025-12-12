Sadelmakare till Markverkstad Boden
Har du ett allmänt intresse för sömnad och reparation samt tycker om att jobba varierat?
Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Vad är Markverkstad Norr
Markverkstad Norr är en avdelning inom Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) som bedriver verksamhet i Arvidsjaur, Vidsel, Boden, Luleå, Umeå och Östersund. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens materiel inom samtliga försvarsgrenar. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. FMTS levererar tjänster enligt kundkrav.
Markverkstad har företagscertifikat kyla vid INCERT och certifiering för ISO 9001 och tryckprovning ISO 17020. För mer information om vad Markverkstaden gör kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Inom Markverkstad Norr får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att utveckla din kompetens. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.
Markverkstadsenheten kommer från 2026-01-01 att gå över till Arméstaben.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sadelmakare arbetar du med sömnad i tyngre och lättare material samt konstruktion och tillverkning av försvarsmaktens fältmateriel som t ex, tält, bårväskor, ryggsäckar och kapell m.m. Du reparerar, underhåller samt gör ombyggnad och modifieringsarbeten. I arbetsuppgifterna ingår även dialog med kunden i syfte att uppnå konstruktiva lösningar.Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
• Utbildning med inriktning mot sadelmakeri, tapetserare eller sömnad, alternativ arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig.
• Arbetslivserfarenhet som tapetserare, tältreparatör eller kapellmakare.
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du arbetar bra självständigt och kan ta egna initiativ likväl som du har en god förmåga att arbeta i grupp. Rollen som Sadelmakare kan ibland innebära intensivt arbetstempo liksom varierande arbetsuppgifter, det är därför viktigt att du är stresstålig och en problemlösare som kan prioritera bland arbetsuppgifter. Samarbete och flexibilitet är två nyckelord. Du är serviceinriktad och värdesätter ett gott samarbete både med kollegor och med kunder.
Vi söker dig som har en positiv attityd till arbetet, verksamheten och uppträder enligt Försvarsmaktens värdegrund.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av att ha arbetat med sömnad i skinn, läder, kapell eller liknande material.
• Kunskap i Officepaketet främst Word och Excel.
• Enklare fordonskunskaper
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidaretjänst som inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Vid eventuell intervju kan ett praktiskt test i sömnad att få utföras.
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef, Nicklas Blom; 070-589 88 17
Upplysningar om rekryteringsprocessen
HR, Julia Granström; 072-233 17 31
Fackliga företrädare
SACO: Håkan Eliasson
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Iréne Ström
OFR-O: Anders Norén
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
