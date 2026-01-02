Saab söker systemingenjör till GlobalEye!
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vår verksamhet, SMRA (Special Mission & Regional Aircraft) är under tillväxt och vi behöver förstärka vårt team med ingenjörer inom integration av Avionik och mission-specifika system för GlobalEye. En produkt med världsledande sensorer för spaning och övervakning.
Verksamheten inom SMRA går ut på att utveckla och underhålla våra plattformar GlobalEye, Saab2000AEW&C, Saab340AEW samt Saab340/2000. Organisationen har karaktären av det lilla företaget i det stora, med korta beslutsvägar, närhet till produkter och nära samarbete mellan alla teknikområden. Detta ger en unikt god insyn och förståelse för hela produkten och dess förmåga.
Din roll som systemingenjör inom Avioniksektionen hos oss innebär att du kommer in på djupet av produkten genom arbetsuppgifter såsom att:
* Ta fram designunderlag för systembeskrivning och modifiering av flygplan
* Utfärda och delta vid genomförande av testprocedurer
* Hantera krav från kunder och myndigheter
* Granska och ge input på flyg- och underhållsmanualer
* Kvalificera apparater för luftvärdighet
* Samarbeta med flygprov
* Certifiering av den slutgiltiga produkten
* Arbeta tätt tillsammans med Inköp mot nationella liksom internationella leverantörer
Arbetet sker i nära samarbete med angränsade teknikområden och organisationer. Du är en del av stora plattformsprojekt likväl en del av supporten till eftermarknad och vidmakthållandet av levererade system. Du har även en del internationella kontakter genom såväl digitala som fysiska möten, med exempelvis system - och flygplansleverantörer. Resor i tjänsten förekommer.
Vi söker dig med erfarenhet av:
* Systemintegration med fokus på hårdvara, gärna inom navigering
* Du har ett starkt intresse för problemlösning samt teknik och en teknisk utbildning i botten eller motsvarande erfarenhet
* Tidigare kunskap och erfarenhet från systemutvecklingsarbete, teknisk ledning och/eller projektarbete är starkt meriterande
* Arbete inom flygindustrin är starkt meriterande
Ett välfungerande team består av olika personligheter, erfarenheter och kompetenser där samarbete är nyckeln. Därav läggs stor vikt vid din personlighet och samarbetsförmåga. Vi söker dig som är ödmjuk, lyhörd och uppskattar nära samarbete. Du har förmåga att bygga relationer och bidrar till lagets framgång genom din kunskap och flexibilitet. Du trivs i en dynamisk miljö där samarbete och nätverkande står i fokus, och där kommunikationen är enkel och direkt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
