Saab Söker Operatörer Till Kompositverkstad!

Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din Roll
Som kompositoperatör kommer du att delta i produktion av militära produkter som tillverkas i komposit. Rollen kommer att vara varierande då arbetsgruppen roterar mellan olika stationer i tillverkningen. Arbetsuppgifter som kan komma att ingå i tjänsten är exempelvis lindning och svarvning i komposit, limning av beslag, visuella kontroller samt mätningar av produkterna och maskinövervakning. Felavhjälpning och operatörsunderhåll kan även komma att inkluderas i rollen.
Du blir en del av ett team där det finns god gemenskap, tydliga mål och ett prestigelöst samarbete. I rollen förekommer både lagarbete och självständiga uppgifter.
Tjänsten är placerad i Malmslätt, Linköping och arbetstiden kommer att vara förlagd på treskift.
Din Profil
Detta är tjänsten för dig som vill testa på att byta bana helt eller som bara vill utveckla din verkstadserfarenhet! Oavsett om du har tidigare erfarenhet av liknande roller eller inte så ser vi gärna att du har någon slags erfarenhet av att arbeta praktiskt, vilket kan vara både från privatlivet eller från yrkeslivet. I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, vi ser gärna att du som person är driven, nyfiken och samarbetsvillig. Vi ser gärna att du behärskar både svenska och engelska samt att du har datorvana.
Meriterande för tjänsten:
* Tidigare arbete med kompositmaterial
* Erfarenhet av verkstadsarbete
* Erfarenhet av arbete i affärssystem.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
