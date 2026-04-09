Saab söker montör!
2026-04-09
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som montör hos oss kommer du att arbeta med apparatmontering, vilket innebär att du hanterar finmekanik och små detaljer. Du kommer att följa produkten genom hela tillverkningscykeln, från noll och uppåt. Arbetet är varierande och kräver noggrannhet och precision.
Dina huvuduppgifter kommer att vara:
Att montera apparater från grunden, med fokus på finmekanik och små detaljer.
Att ta ansvar för din egen tillverkningsorder och säkerställa kvalitet och noggrannhet.
Att arbeta både självständigt och i grupp, beroende på uppgiften.
Tjänstort är Tannefors i Linköping och arbetstiden kommer vara förlagd på dagtid.
Vi söker dig som har erfarenhet av montering och gillar att arbeta med finmekanik. Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har ett starkt kvalitetstänk. Det är viktigt att du kan arbeta både självständigt och i team, och att du är öppen för att lära dig nya saker. Vi letar efter någon som är driven och villig att ta ansvar för sina uppgifter, och som vill utvecklas inom montörsyrket i en teknikfokuserad miljö.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av arbete med montering, gärna 1 år eller mer.
Har goda kunskaper i både svenska och engelska.
Grundläggande datorvana.
Det är meriterande för tjänsten om du tidigare har arbetat med reparationer av elektronik, och/eller finmekanik.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Saab AB
