Saab söker erfarna systemingenjörer!
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-10-31
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som ingenjör på Saab kommer du och ditt team vara involverade under hela produktens livscykel och vara en viktig pusselbit i vår resa mot nästa generations försvarssystem.
Som systemingenjör har du en central roll i våra projekt, där du bidrar med ett helhetsperspektiv och får möjlighet att analysera och förstå kundens behov, kravhantera samt dokumentera tekniska specifikationer för att vägleda utvecklingsprocessen. Andra uppdrag inkluderar att ha tekniskt ansvar och vara ägare för ett system, samt analysera funktioner och prestanda. Du kommer att vara en viktig länk mellan kunder och utvecklare, och se till att systemet uppfyller höga kvalitetsstandarder.
Du kommer att röra dig inom många teknikområden och dina kontaktytor inom företaget kommer att vara breda. Till din hjälp har vi uppstyrda processer och metodbeskrivningar i våra interna databaser.Publiceringsdatum2025-10-31Profil
För att trivas på Saab tror du på en kultur av nyfikenhet, tillit och lagarbete. Vi tror att du har en kandidat- och/eller masterexamen inom ett tekniskt område, exempelvis teknisk fysik, datateknik, eller liknande. Det viktigaste däremot är att du delar vår passion för utveckling och ny spännande teknik!
Som en del av vårt team kommer du att få möjlighet att arbeta med de senaste verktygen och teknologierna inom branschen. Vi ser att du har en stark teknisk nyfikenhet och ett öga för detaljer. Vi tror att du stimuleras av att förstå tekniskt komplexa lösningar, samtidigt som du trivs med den sociala kontakten. Erfarenhet och kunskap inom algoritmutveckling, produktutveckling och teknisk dokumentation kan vara fördelaktigt beroende på roll. Även kunskap och erfarenhet inom bland annat verktyg som; Doors, Matlab är meriterande. Våra team är mångsidiga och vi tror på att olika perspektiv och erfarenheter kan bidra till att skapa ännu bättre lösningar. Så oavsett tidigare erfarenhet och arbetsbakgrund är du mer än välkommen att vara med och forma framtidens teknologi.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Det du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_26563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9583048