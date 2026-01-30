Saab söker erfarna Mjukvaruingenjörer!
2026-01-30
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som ingenjör på Saab kommer du och ditt team vara involverade under hela produktens livscykel och vara en viktig pusselbit i vår resa mot nästa generations försvarssystem.
Våra kreativa och innovativa team inom mjukvara väntar på dig för att tillsammans utforska och utveckla den senaste tekniken. Som mjukvaruutvecklare hos oss kommer du att samarbeta, inte bara med dina närmaste kollegor, utan även med projektledare, andra utvecklingsteam, leverantörer och kunder.
Din profil
För att trivas hos oss tror du på en kultur av fullständig transparens, förtroende och du är öppen för att utvecklas både inom och utanför dina kompetensområden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i kombination med att vi tror att du har någon eller några av nedan erfarenheter.
* Kandidat- eller masterexamen inom teknisk fysik, mjukvaruutveckling eller liknande område
* Några års erfarenhet av att jobba med mjukvaruutveckling
* Kunskap inom programmeringsspråk som C, C++, Python, Java, C#, och/eller Matlab.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsskyddsplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Det du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vad innebär en spontanansökan
Detta är en öppen ansökan för dig som är nyfiken på vår verksamhet i Linköping. Om du vill bli en del av vår framtida resa är du varmt välkommen att skicka in en spontanansökan. Genom att göra det visar du att du är öppen för jobbmöjligheter hos oss - och om vi längre fram får in en roll som stämmer överens med din bakgrund och dina intressen, kan vi komma att kontakta dig.
Vi vill dock tydliggöra att en spontanansökan inte är detsamma som att söka en tjänst. För att maximera dina möjligheter uppmanar vi dig att visa oss vad som lockar dig mest, genom att aktivt söka de specifika tjänster som du är intresserad av!
Du kan alltid dra tillbaka din spontanansökan genom att logga in på din Workday-profil. Läs mer om dina rättigheter och hur du kontaktar Saabs dataskyddsombud här. Ersättning
