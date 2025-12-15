Saab söker erfarna mjukvaruingenjörer!
Saab AB / Datajobb / Linköping
2025-12-15
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll:
Östersjön är ett fantastiskt hav på många sätt men också utmanande ur ett militärt perspektiv. Medeldjupet är bara omkring 55 meter och dess geografi och hydrografi gör det svårt att upptäcka och bekämpa hot. Men det är Östersjön som är vår arena!
Är du en senior mjukvaruutvecklare med passion för inbyggda system och en nyfikenhet för framtidens teknologi? Vill du vara med och forma morgondagens marina förmågor?
Affärsenheten Underwater Systems tillhandahåller både militära och civila produkter som ger förmågor såväl över och under vattenytan. Mångsidighet, flexibilitet och hög tillgänglighet är egenskaper som karakteriserar våra produkter.
I dagsläget har vi öppningar inom stora delar av våran portfölj då vi växer inom alla fält där vi opererar. Läs gärna på om några av våra produkter på våran hemsida ( https://www.saab.com/products/naval/underwater-systems
). Ditt intresse och profil gör att vi i samråd kan matcha dig mot det som är mest lämpligt.
Vill du:
Ha stor påverkan på hela utvecklingscykeln, från idé till leverans?
Inte bara i produkt utan även hur vi jobbar med metoder och verktyg.
Dela med dig av din kunskap och effektivisera vår mjukvaruutveckling?
Ha ett kreativt och innovativt arbetsklimat, där du har en stor möjlighet att påverka!
Jobba i ett litet team med stor frihet och ansvar, med gränssnitt mot t.ex. produktion, verifiering och systemavdelningen?
Testa din mjukvara i våra produkter, i dess riktiga miljö och i samarbete med våra kunder?
*
Jobba med en stor variation av produkter, allt från farkoster, mätsystem, dataanalys och operatörsstationer till planeringsverktyg.
Få möjligheter till personlig utveckling för att du skall bli den person du vill bli, genom ett generöst utbud av kurser, teknikstudier, konferenser och utvecklande arbete.

Profil
En förmåga att ha ett helikopterperspektiv med intresse för allt från kodande till arkitektur, kravhantering och design.
Intresse för kringliggande teknologier och metodiker (container, moln, CI/CD).
En "can-do"-attityd och gillar att samarbeta eller rent av leda och coacha?
Erfarenhet av t.ex. C, C++, Python, Ada eller Qt.
*
Du är civilingenjör/högskoleingenjör eller har motsvarande kunskaper, med flera års erfarenhet av systemutveckling med fokus på programvara.
Du behöver kunna läsa och skriva obehindrat på svenska och engelska då det är ett vanligt krav från våra kunder. Placeringsort är Linköping.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.
Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
