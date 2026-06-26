S&OP Specialist till Petainer
Skill Kompetenspartner AB / Maskiningenjörsjobb / Lidköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Lidköping
2026-06-26
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Petainer söker nu en S&OP Specialist som vill ta en nyckelroll i att skapa balans mellan kundbehov, produktion och försörjningskedja.Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som S&OP Specialist hos Petainer får du en central position i verksamheten där du ansvarar för att driva och utveckla företagets Sales & Operations Planning-process. Du arbetar nära försäljning, produktion och supply chain för att säkerställa rätt kapacitet, hög leveransprecision och välgrundade affärsbeslut.
Rollen kombinerar analys, planering och samordning, där du blir en viktig länk mellan flera funktioner i organisationen. Du arbetar både operativt och strategiskt med prognoser, kapacitetsplanering och kontinuerliga förbättringar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär bland annat att:
• Driva och utveckla Petainers S&OP-process
• Ta fram, analysera och förbättra prognoser och behovsplanering
• Följa upp och analysera nyckeltal kopplade till prognosprecision, lager och leveransförmåga
• Identifiera risker och möjligheter inom kapacitet och försörjning
• Samarbeta tätt med försäljning, produktion och planeringsfunktioner
• Bidra till förbättringsinitiativ inom supply chain och planeringsprocesser
Hantera ordrar och transportbokningProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av planering och supply chain i en tillverkande miljö och som trivs i en roll där analys och samarbete går hand i hand.
Du är van att arbeta datadrivet och har förmågan att omvandla analyser till konkreta rekommendationer och beslut. Samtidigt är du kommunikativ, affärsmässig och skicklig på att skapa samsyn mellan kund och olika interna funktioner.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet av demand planning, supply chain planning eller S&OP
• God förståelse för prognostisering, lagerstyrning och planeringsprocesser
• Erfarenhet av transport- och orderkoordinering.
• Erfarenhet av ERP-system och mycket goda kunskaper i Excel
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet från internationell tillverkningsindustri och har arbetat med att facilitera eller utveckla S&OP-processer.
Varför Petainer?
Petainer är en global aktör inom hållbara förpackningslösningar med kunder över hela världen. Här får du möjlighet att arbeta i en internationell miljö där du får stort ansvar, möjlighet att påverka och vara med och utveckla framtidens supply chain-processer.
Ansökningsförfarande I den här rekryteringen samarbetar Petainer med Skill. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten eller processen kontakta ansvarig rekryterare Magnus Fagerberg, magnus.fagerberg@skill.se
0730429034.
Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra arbetspsykologiska tester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten.
#LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965976-2073701". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Lidköpings resecentrum (visa karta
)
531 32 LIDKÖPING Jobbnummer
9981559