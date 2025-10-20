Rysktalande Barnvakt / Nanny i Lidingö

Solidum Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö
2025-10-20


Solidum Sverige AB/Barnakademin har sedan 2008 erbjudit högkvalitativa barnpassningstjänster till familjer över hela Sverige. Vi erbjuder kreativ barnpassning på svenska och är specialiserade på tvåspråkig barnpassning.

Våra kunder:
Vi arbetar med familjer vars barn är mellan 1 och 6 år, och som behöver hjälp med hämtning från skolan och barnpassning 1 till 4 dagar i veckan.

Vem söker vi:
• Deltidsarbetssökande, gärna studenter med ett intresse för barnomsorg
• Kandidater som kan jobba minst en eftermiddag per vecka
• Ansvarsfulla, kreativa personer med god social förmåga
• Kandidater som söker ett långsiktigt uppdrag (minst 6 månader)

Publiceringsdatum
2025-10-20

Om tjänsten
• Familjen bor på Lidingö
• Har två barn 2 och 4 år gamla
• Arbetstider: ca 16:30-18:30 3 ggr i veckan
• Flexibilitet att välja de dagar som passar dig bäst
• Om denna familj inte matchar din tillgänglighet, kan du ändå ansöka, så hjälper vi dig att hitta den perfekta familjen för dig!

Vad vi erbjuder:
• Ett dynamiskt deltidsarbete (3-10 timmar per vecka), med möjlighet att arbeta med flera familjer
• Konkurrenskraftig ingångslön (från 140 kr/timme)
• Certifiering inom barnpassning
• Utförliga skriftliga referenser när din anställning avslutas
• Nära kontakt och stöd från vårt centrala kontor samt en fantastisk gemenskap med andra barnvakter

Ansök idag!
Om du känner att du är rätt person för denna roll, ansök nu. Vi ser fram emot att välkomna dig till Barnakademin-familjen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Solidum Sverige AB (org.nr 559007-2590), https://barnvaktistockholm.se/jobba_som_barnvakt

Arbetsplats
Barnakademin

Jobbnummer
9565722

