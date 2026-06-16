Rydskolan söker speciallärare 100%
Skövde kommun, Avdelning grundskola / Speciallärarjobb / Skövde Visa alla speciallärarjobb i Skövde
2026-06-16
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I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vi planerar att förstärka vårt elevhälsoteam med ytterligare en speciallärare, gärna med inriktning matematik men även svenska är intressant för oss. Idag har vi en specialpedagog och två speciallärare som tillsammans utgör ett starkt gäng, men vi ser att vi behöver satsa ännu mer på specialpedagogiskt stöd på Rydskolan. Som speciallärare hos oss arbetar du elevnära och tillsammans med annan speciallärare ansvarar du också för kartläggningar och analysmöten. Pedagogiska kartläggningar (vi använder programmet DF Respons för ändamålet) som ligger till grund för åtgärdsprogram samt åtgärdsprogram ansvarar dock specialpedagog för. Du är en viktig kugge i elevhälsoteamets strategiska arbete och tillsammans med bitr. rektor och specialpedagog leder du analysmöten varje vecka. Låter det spännande? Ring gärna rektor som berättar mer om tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker i första hand du som har en speciallärarutbildning, men även du som är under utbildning till det/har mångårig erfarenhet av läraryrket är intressant för oss.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 Eller enligt överenskommelse.
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
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Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332299". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
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541 83 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Frida Widegren frida.widegren@skovde.se 0500498807 Jobbnummer
9966526