Ryaskolan söker lärare i spanska åk 4-6
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2025-08-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Vill du vara en viktig del av Ryaskolan?
Ryaskolan är en mångkulturell grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Vårt fokus sedan flera år är att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. På Ryaskolan har vi nu tre prioriterade mål:
• Språkutvecklande arbete
• Kooperativt arbete, hur vi kan hjälpa alla olika elever att ta till sig kunskap
• Värdegrundsarbete
Vi söker nu en lärare med behörighet för undervisning i spanska årskurserna 4-6. Vi ser gärna att du har bred ämnesbehörighet. Det är meriterande om du även kan undervisa i svenska, svenska som andra språk och/eller matematik. Du planerar, genomför och utvärderar undervisning. Du arbetar självständigt och vill vara med och utveckla traditioner som finns på skolan genom samverkan med skolans personal. Du kommer att ingå i ett arbetslag för årskurserna 4-6, och du har många erfarna och mer nyutbildade kollegor att planera tillsammans med. Visst klasslärarskap kan komma att ingå.
På Ryaskolan arbetar vi tillsammans för att eleverna ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sin förmåga. Hos oss får du möta engagerade medarbetare och en närvarande skolledningsgrupp.
Vi hoppas att du ser det som ett stimulerande och utvecklande arbete där du får möjlighet att vara med och påverka verksamheten på Ryaskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörig att undervisa i spanska i åk 4-6. Har du fler behörigheter (svenska, svenska som andra språk och matematik) är det meriterande.
Vi vill att du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument.
Vi tror att du delar vår uppfattning om att det gynnar hela skolan att ha ett gott samarbete med varandra, eleverna och deras vårdnadshavare. Vi hoppas att du vill växa i ditt ledarskap och att du motiveras av att söka nya vägar för att inspirera eleverna. Vi tänker att du tycker om att ta egna initiativ och att vi tillsammans gläds åt goda resultat. Vi arbetar med läs - och skrivutveckling, kooperativt lärande och ett värdegrundsarbete som genomsyrar verksamheten.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HC272338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Claudia Johnsson claudia.johnsson@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9458572