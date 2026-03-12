Ry transport söker taxiförare
2026-03-12
Ry transport söker taxiförare.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Köra kunder till olika adresser från APP beställningar som kommer från UBER / BOLT
1. Inga taxi köer utan konstant med körningar i alla förorter. Alltså möjlighet till returer överallt i stor Stockholm
2. Inga kort eller kontant hanteringar. Snabbt, enkelt och tryggt för föraren
3. Ingen spring taxi, inga Bom körningar eftersom kunden får betala en Bom peng vid avbeställning eller ej resa
4. Trevliga kunder då alla kunder betygsätts utav föraren. Kunderna uppför sig bättre än i vanlig taxi pga av detta Rullande bilar i Stockholm AB söker personer, som vill jobba hårt och tjäna mycket pengar!
Att jobba som taxiförare är jätte kul då man träffar många trevliga kunder och hör många olika historier. Så man bör vara social och tycka om att träffa nya människor.
Har du kört för en traditionell taxiföretag som Taxi kurir, Taxi Stockholm,Taxi 020, Sverige Taxi eller Top Cab, så kommer du att tycka att det är mycket mer roligare att jobba med UBER/BOLT. Det är mindre stressigt eftersom du behöver inte jaga kunder utan de jagar dig. Inget strul med betalning eller springnota alla körningar är förbetalda.
Har du Energi och viljan att jobba hårt och tjäna mycket pengar, så vill vi träffa dig idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: rytransportab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RY Transport AB
(org.nr 559274-0772)
Vissingebacken 9 Lgh 1003 (visa karta
)
163 67 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
yasir Habib rytransportab@gmail.com 0737261233 Jobbnummer
9792098