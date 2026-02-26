RX-tekniker till Apotek Hjärtat, Hörby
Är du utbildad apotekstekniker med receptbehörighet och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på deltid.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi är ett litet team på två medarbetare som arbetar nära varandra. Vi är positiva, engagerade och stöttar varandra i vardagen. Hos oss är det viktigt att ha roligt på jobbet samtidigt som vi håller hög kvalitet i vårt arbete. Och gör det bästa för alla.
Apoteket ligger i Hörby - en charmig och levande ort i hjärtat av Skåne. Här möts småstadens lugn med närhet till natur och god gemenskap. Vårt apotek är litet och mysigt, med en personlig atmosfär där både kunder och personal känner sig välkomna. Vi har ett varierat kundflöde och lägger stor vikt vid att skapa god kontakt med våra kunder. Vårt mål är alltid att varje kund ska känna sig sedd, lyssnad på och nöjd när de lämnar apoteket. Tjänsten är en timanställning med möjlighet till flexibla arbetstider enligt överenskommelse.
Vi har öppet 09:00-18:00 på vardagar, stängt på lördagar och söndagar
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker med receptbehörighet. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Kontaktperson: Yossef Fakhro yossef.fakhro@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
